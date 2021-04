Da Fai della Paganella a Frassilongo, vigili del fuoco in azione per fermare gli incendi: le operazioni rese difficili dal vento e dalle zone impervie

Sono molti i corpi dei vigili del fuoco in azione anche oggi sul territorio per fermare gli incendi. A Fai della Paganella il fronte delle fiamme è aumentato a causa del vento e dei pezzi delle piante incandescenti che rotolano a valle. A Frassilongo i pompieri stanno verificando la presenza di nuovi focolai

TRENTO. Sono impegnati su più fronti i vigili del fuoco in Trentino a causa di vari incendi. Dalle prime ore di questa mattina sono tornati in azione anche gli elicotteri per trasportare acqua nei versanti dove le fiamme stanno divorando il bosco. Sono due principalmente le zone sulle quali si sta operando: Fai della Paganella e Frassilongo.

FAI DELLA PAGANELLA

I boschi che si trovano nella zona di Orli a Fai della Paganella sono iniziati a bruciare ieri pomeriggio. Si tratta di un incendio non facile da spegnere sia per la zona molto ripida nella quale i vigili devono operare ma anche e soprattutto per il vento che nelle scorse ore ha reso molto difficili le operazioni. (Qui il video)

Il fronte dell'incendio si è ampliato verso Zambana. A creare problemi, vista la zona ripida, sono i pezzi incandescenti delle piante che rotolano giù per il versante ampliando l'incendio. Sul posto dalle 5.30 di questa mattina sono in azione i vigili del fuoco di Fai della Paganella, Mezzolombardo e altri corpi a supporto.

Dalla zona anche in queste ore si sta alzano una grossa colonna di fumo. La speranza è che il vento di queste ore non complichi ulteriormente la situazione. Tra ieri e oggi i corpi dei vigili del fuoco che hanno operato sono: Fai della Paganella, Cavedago, Spormaggiore, Andalo, Zambana e Mezzolombardo. Presente anche l'Ispettore dei vigili del fuoco.

FRASSILONGO

Nelle scorse ore ha ripreso a bruciare la porzione di bosco che già il 24 marzo era andata a fuoco in val dei Mocheni. (Qui l'articolo)

Le fiamme sono ancora una volta in una zona abbastanza impervia, tra gli alberi, dove da svariati giorni si rendono necessari interventi di bonifica da parte dei vigili del fuoco.

In queste ore diversi corpi dei vigili del fuoco a Frassilongo stanno operando per evitare che eventuali nuovi focolai facciano nascere nuovi incendi.

Si sta portando avanti il monitoraggio. L'attenzione è constante e sul posto sono presenti i volontari di Frassilongo e quelli di Fierozzo.