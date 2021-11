Dalle ''forze internazionali genocide'' agli algoritmi ''Oms/Bill Gates/Bio Pharma'', ecco il medico che arringa i no pass e le sue incredibili teorie

Pochi minuti ma pregni di concetti (immediatamente bloccati da Youtube sul nostro portale quindi non possiamo mostrarveli ma riassumerveli sì). Si va dalle grandi rivelazioni ma che in realtà sono conosciute da tutti (''fanno il vaccino antinfluenzale ai bambini'' e ci mancherebbe, è raccomandato) ad arzigogolate teorie come quella che dai vaccini antinfluenzali si sarebbe arrivati alla situazione attuale legata al Covid

TRENTO. La teoria è molto confusa, il relatore stesso è molto confuso nello spiegarsi e si fa davvero fatica a seguire il discorso ma la domanda che pone alla folla sembra la seguente: c'è, forse, per caso, domando, per colpa di forze internazionali genocide, una correlazione colpevole tra i vaccini antinfluenzali e tutto quello che stiamo vivendo con la pandemia Covid? Il luogo è via Verdi a Trento, la location è davanti a Sociologia che all'arrivo dei manifestanti no green pass ha pensato fosse meglio chiudere le porte direttamente, il protagonista è il dottor Sergio Salvelli, un medico chirurgo, sospeso, che già qualche settimana fa si era distinto per degli insulti molto pesanti rivolti, sempre durante la manifestazione dei no-vax/no-pass, all'Azienda sanitaria del Trentino e a Confindustria: ''Dovrebbero essere strutture che fanno crescere l'Italia, che la fanno star bene. Dovrebbero essere i nostri linfonodi. Sono delle stazioni linfonodali metastatiche, vanno curate. Il tumore è lì'', aveva detto in quell'occasione.

Oggi il suo discorso è stato più lungo e come dicevamo più confuso (tanto ormai è chiaro che per gli applausi del pubblico in questi contesti basta modulare la voce e quando si urla scandendo le parole, lettera per lettera, il boato dal pubblico è assicurato) che, però, è parso in qualche modo a sua volta disorientato da quanto proferiva il medico sospeso. Un discorso che abbiamo ripreso e caricato su Youtube ma che Youtube ha considerato immediatamente ''violare le norme sulla disinformazione in ambito medico'' (come potete vedere in fondo all'articolo) e che quindi non possiamo pubblicare. Questi comunque i virgolettati di Salvelli: ''Potrebbero, a causa di forze internazionali genocide essere state colpevolmente somministrate nelle centinaia di miglia di vaccini antinfluenzali, nel periodo in questione, Covid e non solo, nella varie formulazioni e concentrazioni di questi vaccini Covid prima che fosse pubblicato, prima che diventasse il loro cavallo di battaglia. Queste formulazioni e concentrazioni diverse possono aver scatenato tutto ciò''.

Prima ha brandito un foglio gridando alla folla il suo scoop: ''C'è scritto qui la vaccinazione antinfluenzale anche ai bambini è scritto qui. Vogliono fare la vaccinazione antinfluenzale e gli anticovid ai bambini, è scritto qui''. E giù applausi e urla di protesta senza considerare che i vaccini antinfluenzali non è che vogliono darli ai bambini glieli danno già, anzi sono consigliatissimi come spiega l'Ospedale Bambin Gesù: ''Il vaccino antinfluenzale dovrebbe essere somministrato a tutti i bambini dai sei mesi ai sei anni di età e a tutte le persone che soffrono di malattie che potrebbero complicarsi a causa dell'influenza (...). Inoltre è indicato nei bambini che ricevono terapia prolungata con acido acetilsalicilico (la comune aspirina) e in previsione di importanti interventi chirurgici. Inoltre, la vaccinazione è indicata in gravidanza quando la donna durante il periodo influenzale si trovi al secondo o al terzo trimestre di gravidanza, e nelle persone di più di 65 anni''.

Anche il finale è notevole con quel riferimento ai morti per vaccino ''totali'': ''I morti da vaccino totali nel 2019 compresi antinfluenzali sono stati 16 e 14 nel 2018. Fino al settembre 2021 sono stati segnalati 608 morti ridotti a 16 tramite gli algoritmi Oms/Bill Gates/Bio Pharma''. Insomma anche secondo i dati di Salvelli (che non riusciamo a confermare visto che Aifa nel 2019 spiegava che “su 23 milioni di vaccinazioni, solo 6.757 segnalazioni di sospette reazioni avverse (lo 0,02%), 19 i decessi ma nessuno correlato al vaccino” mentre nel 2018 recitava ''somministrate 18 mln di dosi. Segnalate 7.267 reazioni avverse (per lo più febbre) e 13 decessi ma nessuno correlabile alla vaccinazione'') di fatto non ci sarebbe stato nessun incremento nei dati sui decessi rispetto agli altri anni ma, solo per quest'anno ci sarebbe un complotto ordito dagli ''algoritmi Oms, Bill Gates e Bio Pharma''. Applausi e campanacci.