Diego Fusaro a Rovereto ospite del Museo Civico? La Fondazione smentisce: “Disaccordo totale, contrari a posizioni antiscientifiche”

Negli scorsi giorni aveva iniziato a circolare sui social la locandina di un evento nella Città della quercia con ospite Diego Fusaro e in bella vista il simbolo della Fondazione museo civico. Immediata la smentita della direttrice Alessandra Cattoi: “Noi non ne sappiamo nulla”

ROVERETO. Diego Fusaro a Rovereto e ospite del Museo Civico? La Fondazione smentisce: “Noi non ne sappiamo nulla e siamo profondamente contrari alle posizioni sostenute da Diego Fusaro”. La locandina di presentazione dell'evento (“aperitivo con Diego Fusaro”) era apparsa negli scorsi giorni sui social e aveva destato subito scalpore. In bella vista infatti era stato riportato il logo della Fondazione museo civico di Rovereto, con il Museo della città (gestito dalla Fondazione) come location dell'appuntamento (per giovedì 2 dicembre alle 18). Trattandosi di un “aperitivo”, l'accostamento dell'evento con il Sichardt Cafè, il locale all'interno del Museo della città a palazzo Sichardt e il cui nome è riportato sulla locandina di fianco a quello della Fondazione, è saltato all'occhio ma, sentito telefonicamente da il Dolomiti, il gestore del bar non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione sulla vicenda.

“L'annuncio ha iniziato a circolare ma noi non ne sapevamo nulla – spiega la direttrice della Fondazione museo civico Alessandra Cattoi – anzi siamo profondamente contrari alle posizioni sostenute da Fusaro”. Non è chiaro al momento come il logo della Fondazione sia finito sulla locandina (“dev'esserci stato un errore o una disattenzione” dice Cattoi) ma quel che è certo è che il museo roveretano ha pubblicato immediatamente la smentita. “Noi non siamo stati informati di nulla – continua la direttrice Cattoi – chi ha realizzato la locandina forse non ha capito la gravità della cosa: noi siamo un Museo che promuove la divulgazione scientifica e la verifica dei fatti e non vogliamo essere accostati a chi invece promuove nozioni anti-scientifiche”.

Durante l'incontro Fusaro dovrebbe presentare il suo nuovo libro “Golpe globale – capitalismo terapeutico e grande reset” all'interno del quale, stando alla descrizione del volume fornita da Ibs, l'autore arriva a parlare di un “golpe globale” in merito alla gestione della pandemia di Covid-19, durante la quale il “potere” avrebbe “sfruttato la paura del contagio per ristrutturare in senso oligarchico e autoritario tanto la società quanto l'economia e la politica”.

Ecco la smentita della Fondazione museo civico.

“L'iniziativa che vede ospite Diego Fusaro che sta circolando sul web in questi giorni NON è un evento organizzato dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto, né promosso o condiviso in alcun modo. L'utilizzo del logo e del nome del museo è stato fatto in maniera arbitraria e all'insaputa dell'ente. La diffusione di contenuti contrari alla scienza o che possano in qualsiasi modo alimentare fake news e disinformazione è in netto contrasto con i principi del museo. La Fondazione Museo Civico di Rovereto ribadisce il suo totale disaccordo”.