Diego Fusaro dopo lo “sfratto” del Museo Civico ospite all’evento dei No-Vax a Trento

TRENTO. “Giovedì 2 dicembre alle 18 Diego Fusaro presenta il suo libro Golpe globale-capitalismo terapeutico e grande reset”. Stessa data, stesso orario, praticamente la stessa locandina ma location e organizzatori diversi. Alcuni giorni fa infatti, erano nate delle polemiche dopo che l’evento che vedeva Fusaro protagonista era stato pubblicizzato con il logo della Fondazione museo civico di Rovereto.

“L’annuncio ha iniziato a circolare ma noi non ne sapevamo nulla – aveva spiegato a Il Dolomiti la direttrice della Fondazione museo civico Alessandra Cattoi – anzi siamo profondamente contrari alle posizioni sostenute da Fusaro. Chi ha realizzato la locandina forse non ha capito la gravità della cosa: noi siamo un Museo che promuove la divulgazione scientifica e la verifica dei fatti e non vogliamo essere accostati a chi invece promuove nozioni antiscientifiche”.

Dal canto suo il gestore del Sichardt Cafè, il locale all’interno del Museo della città a palazzo Sichardt, il cui nome era riportato sulla locandina di fianco a quello della Fondazione aveva preferito non rilasciare dichiarazioni. Come già anticipato però, la location è stata cambiata e l’evento sarà riproposto a Trento, alla Fly arena in località Acquaviva di Mattarello.

A ospitare Fusaro per la presentazione del suo libro sarà “Ci siamo Trentino” cioè il gruppo di persone che organizza le manifestazioni contro Green pass e obbligo vaccinale. Nel suo ultimo lavoro il noto opinionista televisivo (come riporta la descrizione dell’opera fornita da Ibs) arriva a parlare di un “golpe globale” in merito alla gestione della pandemia di Covid-19, durante la quale il “potere” avrebbe “sfruttato la paura del contagio per ristrutturare in senso oligarchico e autoritario tanto la società quanto l’economia e la politica”.