FOTO e VIDEO. Anche l'elicottero entra in azione per spegnere l'incendio boschivo tra Povo e Villazzano, impegnate decine di vigili del fuoco

TRENTO. E' intervenuto anche l'elicottero per spegnere un incendio boschivo divampato sul collina di Trento.

L'allerta è scattata poco dopo le 14 di oggi, sabato 3 aprile, quando le fiamme sono divampate in zona Grotta sulla Maranza tra Povo e Villazzano.





Prima si è levata una densa colonna di fumo, visibile anche dalla città, quindi si è sviluppato il rogo. Immediato l'allarme e sul posto si sono portati decine di unità dei vigili del fuoco di zona.





Impegnati nelle operazioni di spegnimento i corpi di Povo e Villazzano, Cognola, Baselga del Bondone e Meano, oltre ai permanenti di Trento.

Il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso di circoscrivere il fronte delle fiamme; un rogo che si è propagato velocemente anche a causa del terreno secco per la lunga assenza di precipitazioni.





Sono in corso le operazioni di bonifica, così come le verifiche del caso per escludere la presenza di eventuali focolai pronti a ripartire. Il personale del corpo forestale è invece incaricato dei rilievi per comprendere le cause dell'incendio.





Sono diversi i roghi in Trentino in questi giorni, sempre oggi la macchina dei soccorsi è intervenuta anche per gestire un'operazione di spegnimento nel bosco di Albiano.