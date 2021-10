Offre alla farmacista 5 mila euro per farsi fare una finta iniezione del vaccino anti-covid per avere il green pass, infermiere novax denunciato

L'infermiere è stato denunciato per istigazione alla corruzione. Ha tentato di corrompere una farmacista offrendole 5 mila euro affinché fingesse di somministrargli il vaccino, per rilasciargli poi il Green pass fasullo

BASSANO. Tenta di corrompere una farmacista chiedendo una falsa vaccinazione ma viene denunciato. Protagonista un 45enne bassanese, di professione infermiere, contrario ai vaccini.

L'uomo era così contrario alla vaccinazione che è arrivato addirittura a corrompere una farmacista chiedergli di fare un finta iniezione del vaccino in cambio di una somma di denaro il tutto per farsi rilasciare il certificato verde per lavoro.

L'uomo si sarebbe presentato davanti alla farmacista con 5 mila euro in contatti ma la professionista li ha subito rifiuti e gli ha chiesto di andarsene. Subito dopo ha denunciato il fatto ai carabinieri che hanno avviato immediatamente le ricerche.

Le indagini hanno permesso di individuare il soggetto che è stato immediatamente denunciato.