Paura sul lago di Caldonazzo, una barca si rovescia e due persone restano aggrappate. Grande prontezza dell'associazione velica che li salva

CALDONAZZO. Momenti di paura in Valsugana: una barca si è rovesciata nel lago di Caldonazzo a causa del forte maltempo che si è abbattuto su ampie porzioni del Trentino.

L'allerta è scattata intorno alle 19 di oggi, mercoledì 23 giugno, quando un'imbarcazione è stata capovolta più volte dalle onde causate dall'intensa perturbazione.

La barca si è rovesciata e due persone sono inizialmente rimaste aggrappate al natante: immediato l'allarme lanciato da alcune persone che hanno assistito alla scena.

Subito si sono portati sul posto i vigili del fuoco di Caldonazzo e il nucleo sommozzatori dei permanenti di Trento, oltre all'ambulanza e alla polizia locale Alta Valsugana.

Fortunatamente le persone in difficoltà sono state tempestivamente soccorse dal personale dell'associazione velica che hanno dimostrato prontezza di riflessi e grande attenzione per scendere in acqua sul gommone.

Nessun ferito e tutto si è concluso nel migliore dei modi per l'intervento della velica. Disagi lungo la viabilità in diverse aree del Trentino, i pompieri e le forze dell'ordine sono stati chiamati per rimuovere e tagliare piante pericolanti, liberare scantinati e garage invasi dall'acqua e mettere in sicurezza situazioni a rischio.

Tensione anche lungo la strada vecchia che collega Trento e la Valsugana: per lavori auto deviate sulla vecchia strada ma qui si aprono cascate d'acqua (e detriti) con il nubifragio (Qui articolo).