Tentato omicidio di Pergine: lui da mesi la seguiva, anche fino a casa e al bar dove lei lavora. Questa notte la 32enne l'ha accoltellato alla schiena e travolto con l'auto

A lanciare l'allarme sono stati i vicini, allertati dalle urla. La 32enne si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio e omissione di soccorso. Il 49enne è stato denunciato per violazione al foglio di via

PERGINE VALSUGANA. L'ha raggiunta al bar e poi l'ha seguita fino a casa. Esasperata dalle insistenze di Minardi, la 32enne è scesa dall'abitazione con un coltello: l'ha colpito con due fendenti alla schiena e poi sarebbe salita a bordo dell'auto per investirlo intenzionalmente: in questa manovra il 49enne è rimasto gravemente ferito alle gambe e alla testa.

La 32enne di origini cubane e residente da anni in Trentino è stata arrestata con con l'accusa di tentato omicidio volontario e omissione di soccorso. Il 49enne, noto per aver percorso più volte la strada statale 47 della Valsugana in sella a una bicicletta con un carretto, è ricoverato non in pericolo di vita all'ospedale Santa Chiara di Trento e attualmente è stato denunciato dalle forze dell'ordine per violazione al foglio di via.

A lanciare l'allarme sono stati i vicini, allertati dalle urla. Così sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per raccogliere tutti gli elementi per ricostruire il gravissimo episodio avvenuto a Pergine Valsugana nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 agosto (Qui articolo). I militari in questa fase ascoltano testimonianze e acquisiscono le riprese degli impianti di video sorveglianza della zona per ricostruire esattamente i fatti.

Da una prima ricostruzione, tutt’ora in corso di approfondimento da parte delle autorità, emerge che poco prima delle 3 la donna sarebbe stata raggiunta al bar dove lavora da Minardi, originario della provincia di Taranto e senza fissa dimora da circa un anno presente sul territorio provinciale.

Da quanto si apprende la donna insieme al marito avevano ospitato Minardi per aiutarlo, quest’ultimo però aveva iniziato a tormentarla rendendosi responsabile del furto di un motorino e di alcuni contanti, per questo era stato denunciato. Negli ultimi mesi il 49enne si sarebbe invaghito di lei e avrebbe iniziato a molestarla non curante del fatto che fosse inoltra sposata.

Ci sarebbe stata un'accesa discussione e, dopo essere stata seguita fino a casa, esasperata dalle sue insistenze, la donna avrebbe reagito: la 32enne è scesa dall'abitazione e con un coltello l'ha colpito con due fendenti alla schiena. Successivamente sarebbe salita a bordo della propria vettura, una Dacia Duster, e l'avrebbe investito intenzionalmente; Minardi è rimasto ferito gravemente alle gambe e alla testa.

L’uomo, soccorso dai sanitari, è stato trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento. Sul suo conto risultano numerosi precedenti per piccoli reati contro la persona e il patrimonio, in ultimo commessi anche nei confronti della donna che l’aveva denunciato. Era stato allontanato dal comune di Pergine Valsugana con foglio di via obbligatorio, nonché segnalato dall’Autorità giudiziaria per l’affidamento in custodia all'interno di una REMS.

Nei confronti della donna, invece, è scattato l’arresto e si trova ai domiciliari, mentre il ferito - al momento - sarà denunciato in stato di libertà per violazione al foglio di via.