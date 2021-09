Vaccino anti-Covid19, al via la campagna per le terze dosi a soggetti fragili, a rischio e agli immunodepressi: ''Importante per chi ha un sistema immunitario più debole''

Questa mattina prima tappa a Cavedine del camper vaccinale promosso dall'azienda sanitaria. L'obiettivo è quello di raggiungere chi ancora non si è vaccinato e convincere gli indecisi. Per la terza dose la prima fase riguarda i soggetti più fragili, successivamente gli over 80 e poi i sanitari