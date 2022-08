Covid, sistema sanitario in affanno: oltre 160 dipendenti in quarantena. Benetollo: ''E' vero, situazione difficile. Abbiamo 20 positivi al giorno tra il personale''

Da parte dei sanitari continua ad esserci il massimo sforzo per offrire tutti i servizi alla cittadinanza. La positività media del personale è di circa 9 giorni e soprattutto in questo periodo estivo diventa difficilissimo organizzare i turni. Brugnara (Cimo - Fesmed): "Che la situazione sia difficile lo stiamo avvertendo tutti noi medici in servizio nelle nostre realtà che viviamo quotidianamente”

Foto Apss - Piero Falco

TRENTO. “Si è vero. Abbiamo circa 20 contagi al giorno tra il personale dell'Azienda sanitaria. Qualche settimana fa la situazione era migliorata ma poi i numeri sono tornati a crescere. Nessuno si aspettava una nuova ondata di questo genere. Senza dubbio il personale è provato. Al momento abbiamo dalle 150 alle 200 persone in quarantena tra i dipendenti”. Pier Paolo Benetollo, direttore del Servizio ospedaliero provinciale (Sop), conferma a il Dolomiti la situazione di grossa difficoltà che sta vivendo ancora una volta l'Apss a causa dell'epidemia Covid.

Ieri il direttore Antonio Ferro aveva spiegato di come il rischio di essere positivi oggi sia altissimo (QUI L'ARTICOLO). "Il Covid è molto contagioso e lo stiamo vedendo anche all’interno delle nostre strutture dove non passa giorno senza sanitari che vengono messi in quarantena. Tra l'altro la positività dura molti giorni” ha detto Ferro.

I numeri di queste settimane lo confermano e le difficoltà che si stanno incontrando sono causate da diversi fattori: una carenza di personale che continua ad esserci da diverso tempo alla quale si uniscono le ferie degli operatori e la quarantena che deve fare chi risulta positivo.

“Senza dubbio – spiega Benetollo a il Dolomiti - il personale è provato da questa lunghissima situazione di grande difficoltà perché nessuno si poteva aspettare questa ondata di Covid che ha caratteristiche completamente diverse da quelle del passato. La gravità della malattia, soprattutto per le persone vaccinate da meno di 4 mesi, è relativamente bassa ma resta il fatto che l'impegno per le strutture ospedaliere resta lo stesso”. A rendere tutto difficile è la positività delle persone che dura fino a 9 giorni durante i quali, ovviamente, devono rimanere in quarantena e non possono tornare al lavoro.

“Il problema è sicuramente pesante”, continua Benetollo. “In estate per consentire le ferie che devono essere garantite a tutti si lavora facendo una attenta programmazione e questa positività che capita improvvisamente va a scompaginare tutta l'organizzazione con un continuo stillicidio che crea fonte di fatica e stress”.

Le situazioni più critiche sono quelle che si trovano al pronto soccorso, a radiologia e a psichiatria. Reparti dove viene registrata anche la maggiore difficoltà nel trovare personale. Sotto questo punto di vista Benetollo ha sottolineato l'importante lavoro che viene portato avanti dall'Apss assieme a Trentino sviluppo, anche da un punto di vista comunicativo e che sta dando dei frutti. “Nell'ultimo concorso di chirurgia – spiega a il Dolomiti - abbiamo avuto 126 domande al bando. Di queste 84 candidati si sono presentati e siamo riusciti a fare una graduatoria di 46 persone tra specialisti e specializzandi. Non era mai successo”.

A sottolineare le difficoltà che l'Azienda sta attraversando in questo momento è anche la dottoressa Sonia Brugnara, presidente Cimo-Fesmed di Trento. “Che la situazione sia difficile lo stiamo avvertendo tutti noi medici in servizio nelle nostre realtà che viviamo quotidianamente”.

Una situazione, spiega “che si sta facendo proprio in questo periodo ancora più complicata” soprattutto con il personale a ranghi ridotti. “Sappiamo – continua Brugnara – che alcuni colleghi hanno deciso di licenziarsi per scegliere altre strutture sul territorio dove i ritmi lavorativi sono diversi”.