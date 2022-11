Dal costo dei trasporti del cibo all'aumento delle famiglie in difficoltà. Trentino Solidale: ''Pesa la benzina e +40% nelle bollette. Saremo costretti a chiedere aiuto''

Anche le associazioni si trovano a fare i conti con i rincari. Trentino solidale si occupa da anni di aiutare le famiglie in difficoltà, Casagranda: "Sul territorio quotidianamente sono impegnati decine e decine di volontari. Ora i rincari stanno pesando non poco e se la situazione continua così saremo costretti a chiedere aiuto alla Provincia"

TRENTO. Le famiglie che si trovano in difficoltà sono sempre di più ed aumentano le persone che non riuscendo ad arrivare a fine mese chiedono un aiuto a Trentino Solidale che si trova però a fare i conti con il rincaro energia e una flessione in queste settimane anche degli alimenti che si riescono a raccogliere sul territorio.

“E' una situazione complessa, ci è arrivata una botta con le ultime bollette che hanno registrato aumenti di oltre il 40%. Ora stiamo facendo un po' di conti ma saremo costretti, se la situazione non cambia, a chiedere aiuto alla Provincia” ci dice il presidente Giorgio Casagranda.

Il lavoro portato avanti da Trentino Solidale è di fondamentale importanza in Trentino. Decine e decine di volontari che quotidianamente sono impegnati per aiutare famiglie e singoli che si trovano in difficoltà, che cercano del cibo da poter mettere in tavola ma anche altri beni di prima necessità.

“A preoccuparci – spiega Casagranda – non sono solo le pesanti bollette ma anche il costo della benzina che usiamo nei nostri mezzi per raccogliere i beni e anche per poi distribuirli”. All'anno sono circa 300 mila i chilometri che vengono percorsi dai volontari. Sentinelle che registrano i bisogni sul territorio ma che lavorano per riuscire a reperire nei supermercati i prodotti alimentari a lunga conservazione da porte poi consegnare alle famiglie.

Per far fronte a questa situazione che già nei mesi scorsi si avvertiva e che oggi si è ulteriormente aggravata Trentino Solidale ha messo in campo una importante rimodulazione dei servizi. “Il chilometraggio più grosso – spiega Casagranda – lo abbiamo quando andiamo per i supermercati e cerchiamo i prodotti da raccogliere. Per questo da qualche tempo abbiamo cercato di mettere in campo un cambiamento che nel corso dei mesi è riuscito a portare importanti risultati in termini di risparmio. Abbiamo ridotto al minimo i chilometri dei mezzi dando autonomia alle valli e creando dei piccoli ma importanti centri sul territorio, dalla val di Fiemme al basso Trentino. In questo modo i volontari vanno nei supermercati del posto e consegnano poi il materiale alla popolazione del posto”. Una rete capillare di servizi che si è via via ingrandita e che si sta ulteriormente ampliando con il progetto di aprire punti di distribuzione anche a Tuenno e Borgo.

“Sono tutte operazioni – spiega a il Dolomiti Casagranda – che riusciamo a fare grazie all'impegno dei tanti volontari che anche negli anni della pandemia non ci hanno mai abbandonato. Certamente, però, quando saranno creati anche gli ultimi punti di distribuzione si potrà fare ancora ben poco per risparmiare. Arriva l'inverno, cerchiamo di tirare avanti con le basse temperature nella sede, ritardando l'accensione del riscaldamento, ma se continuerà in questo modo sarà difficile e dovremo chiedere aiuto alla Pat”.