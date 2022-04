È Silvano Fedel il runner disperso da 2 giorni in montagna: decine di soccorritori sulle sue tracce

Proprio in queste ore decine di soccorritori stanno setacciando la zona anche con l’aiuto dell’elicottero. L’uomo, con la passione per la corsa in montagna, aveva lasciato detto che sarebbe andato verso cima Sèra, malga Stabio e passo Durone

BLEGGIO SUPERIORE. È Silvano Fedel il runner che da due giorni è scomparso nei boschi attorno all’abitato di Rango. Residente a Civezzano, l’uomo, classe 1966, nella zona del Bleggio stava sistemando un immobile e per questo si era recato a Rango. Prima dell’appuntamento con un artigiano avrebbe deciso di fare una corsa in montagna ma da quel momento di lui non si hanno più notizie. Fedel, molto conosciuto in Trentino, è il titolare della Pinetana Polli di Civezzano.

Gli operatori del soccorso alpino delle Stazioni di Giudicarie esteriori, San Lorenzo in Banale, Valle del Chiese, Val Rendena Busa di Tione e Pinzolo, i tecnici di ricerca e le unità cinofile stanno collaborando con i vigili del fuoco volontari del Bleggio superiore e il corpo permanente, che ha messo a disposizione i droni con le termocamere, e con la guardia di finanza.