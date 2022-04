La nevicata complica le ricerche dell’uomo scomparso nei boschi sopra Rango: c’è il rischio valanghe

Foto d'archivio

BLEGGIO SUPERIORE. Da questa mattina non si sono mai fermate le ricerche dell’uomo, classe 1966, scomparso da ieri (1 aprile) dopo essere uscito per una corsa in montagna. Il 56enne è partito dall'abitato di Rango (nel comune di Bleggio Superiore) lasciando detto che sarebbe andato verso cima Sèra, malga Stabio e passo Durone. Dopo non averlo visto rientrare però, e senza riuscire a mettersi in contatto con lui, i famigliari hanno deciso di dare l’allarme.

Le ricerche proseguono quindi, poco dopo le 16 le condizioni meteo sono migliorate permettendo all’elicottero di alzarsi in volo per perlustrare la zona che è stata setacciata anche con i cani da ricerca e i droni.

A causa della nevicata che nella mattina di oggi ha interessato la zona le operazioni di ricerca si sono comunque complicate, i soccorritori infatti devono fare molta attenzione al rischio valanghe e alcuni pendii e canali molto in pendenza sono troppo pericolosi da perlustrare.

Nelle operazioni di ricerca sono coinvolti i tecnici del soccorso alpino delle Stazioni Giudicarie esteriori, San Lorenzo in Banale, Valle del Chiese, i vigili del fuoco con droni e termocamera, cani da ricerca e i carabinieri.

Attualmente si stanno ripercorrendo, con la luce, i sentieri che si sviluppano attorno a Rango, cima Sèra, malga Stabio e passo Durone.