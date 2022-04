Estesa l'area dell'operazione nel Bleggio ma ancora senza esito le ricerche di Silvano Fedel: soccorso alpino, vigili del fuoco, droni e cani riprenderanno le attività domani

BLEGGIO SUPERIORE. Nessuna traccia di Silvano Fedel, il runner scomparso da due giorni nel Bleggio Superiore. Le ricerche portate avanti oggi hanno dato esito negativo e le attività riprenderanno domani mattina, lunedì 4 aprile.

Residente a Civezzano e molto conosciuto in Trentino, titolare della Pinetana Polli, Fedel nella zona del Bleggio stava sistemando un immobile e per questo si era recato a Rango. Prima dell’appuntamento con un artigiano aveva deciso di fare una corsa in montagna anche se le condizioni climatiche erano tutt'altro che favorevoli. Da quel momento non si hanno più notizie e negli ultimi giorni è caduta anche molta neve fresca. Il runner aveva lasciato detto che sarebbe andato verso cima Sèra, malga Stabio e passo Durone.

E lì si sono concentrate le ricerche di sabato 2 aprile, operazioni rese difficili dall'intensa nevicata che non ha consentito all'elicottero di decollare prima del pomeriggio per sorvolare l'area e cercare di localizzare il runner.

Le ricerche sono ricominciate alle prime luci di questa mattina, domenica 3 aprile, con le squadre di terra che hanno esteso l'area anche alle zone del monte San Martino, della Val Marcia e del monte Cogorna (Qui articolo).

Sono state coinvolte anche le unità cinofile del soccorso alpino, i vigili del fuoco con i droni e le termocamere, la guardia di finanza con cani da ricerca in superficie e il drone, il cane molecolare dell'Associazione nazionale carabinieri, altri due cani molecolari provenienti da Bolzano. Per tutta la mattina l'elicottero, con la campana Recco, ha effettuato dei sorvoli sui versanti di cima Sèra. Le ricerche sono state sospese per l'oscurità.

Le operazioni dei soccorritori riprenderanno domani mattina e si prevede il coinvolgimento delle stesse forze odierne per cercare di trovare il runner. E' probabile l'attivazione dell'elicottero per effettuare alcuni sorvoli sull'area.