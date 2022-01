Ennesimo lupo trovato morto: ''Un passante ha visto la carcassa poco sotto Lagolo sulla provinciale del Monte Bondone''

Questa volta un esemplare maschio è stato trovato in valle dei Laghi. La carcassa portata dai forestali al veterinario per gli esami del caso. Probabilmente è morto a seguito di un investimento

Foto d'archivio

MADRUZZO. E' stato trovato un lupo morto. Questa volta nella zona della Valle dei Laghi sul versante che porta sul Bondone. A comunicarlo la Provincia di Trento.

"Questa mattina - commenta la Provincia attraverso una nota - è stato rinvenuto un esemplare di lupo maschio investito e ucciso poco sotto Lagolo sulla strada provinciale 85 del Monte Bondone"

A segnalare la carcassa un passante che ha subito avvisato il custode forestale della zona. Quest'ultimo ha poi informato il corpo di Vallelaghi.

"I forestali - spiega la Provincia - hanno provveduto a recuperare il lupo morto, la carcassa è stata portata dal veterinario per gli esami del caso".

E' l'ennesimo esemplare trovato morto in Trentino, ucciso a seguito di un investimento. Diversi i casi in Vallagarina, in particolare sulla statale 240 all'altezza di Loppio (Qui articolo).

Altri due lupi erano stati avvistati (e inseguiti) in auto sulla strada che dalla ex Montecatini porta verso Marco di Rovereto (Qui Video), un altro esemplare era stato inseguito in bicicletta sulla ciclabile proprio intorno al lago di Loppio (Qui Video) mentre la carcassa di un altro lupo è stata rinvenuta poco lontano dalle rotaie all'altezza di Ala (Qui Articolo).

Un branco è stato poi avvistato in val di Gresta nell'area che circonda il centro abitato di Ronzo Chienis (Qui articolo e video). La vicenda che naturalmente fa più discutere è quella relativa ai lupi che hanno ucciso un cane di tipo setter a Folgaria con gli esperti del Muse che hanno ricostruito l’accaduto sul sito di LifeWolfAlps, progetto europeo incentrato sulla coesistenza uomo-lupo (Qui articolo).