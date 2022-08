Europei, parla emozionato Yeman Crippa (VIDEO) “Finalmente faccio parte del club delle medaglie d’oro”

L'azzurro trionfa in 27:46.13 con un'epica rimonta finale sul norvegese Mezngi, dopo il bronzo nei 5000. Vittoria azzurra a 32 anni da Totò Antibo

TRENTO. “Finalmente posso dire che faccio parte anch’io del club delle medaglie d’oro" Sono queste le prime parole davanti alle telecamere di Yeman Crippa, dopo la clamorosa rimonta di ieri sera che lo ha portato a vincere l'oro d'Europa ai 10 mila metri.

"È il mio primo titolo europeo a livello assoluto, che vale tantissimi altri successi giovanili messi insieme. Al traguardo per me è stata una liberazione, avevo tanta voglia di prendere questa medaglia che poi è arrivata" spiega il campione trentino.

"Forse ho ritardato un po’ nel lanciarmi all’inseguimento del norvegese Mezngi - continua - ho guardato troppo il francese Gressier e mi stava facendo perdere di vista chi era al comando: di questo mi devo tirare le orecchie. Le gambe c’erano, ho visto che bastava un minimo sforzo per recuperare e nel rettilineo finale, con tutto il tifo, mi sono gasato. Spero che sia solo un punto di partenza: se non partecipare ai Mondiali vuol dire vincere due medaglie qui, allora farei un’altra volta questo scambio. E sono super contento che adesso c’è anche il mio nome, insieme a grandi campioni come Cova, Mei e Antibo, tra gli ori d’Europa dei 10.000 metri” ha concluso.