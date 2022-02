''Il muso e la lingua si sono gonfiati, bolle enormi e difficoltà a deglutire'', allarme processionaria: la piccola Zilli portata d'emergenza dal veterinario

TRENTO. “Il muso si è subito gonfiato, sulla lingua sono comparse delle bolle grosse e sono iniziate le difficoltà di deglutizione”. E' ancora una voce piena di paura quella di Alessia per la disavventura che ha avuto la sua cagnolina di 3 anni. Si chiama Zilli, è una giovane pointer inglese, sempre molto attiva e vispa che questa mattina ha avuto un bruttissimo incontro con la processionaria.

E' successo durante la consueta passeggiata verso Maderno, sopra Martignano. Zilli stava passeggiando con il proprio padrone quando ad un certo punto, giocando e annusando lungo la strada, è finita con il muso a contatto con la processionaria che in questo periodo sta infestando moltissime piante. Nei primi minuti non ci sono stati effetti ma arrivata a casa tutto è cambiato.

“Appena tornata a casa a metà mattinata – ci racconta Alessia – ci siamo accorti che il muso di Zilli ha iniziato a gonfiarsi, soprattutto da un lato e poco dopo anche parte della bocca”.

La processionaria risulta molto pericolosa per gli animali che annusando il terreno, possono inavvertitamente ingerire i peli urticanti che ricoprono il corpo dell'insetto.

I sintomi che un cane presenta sono spesso gravi. Il primo è l’improvvisa e intensa salivazione, provocata dal violento processo infiammatorio che con il passare del tempo difficilmente diminuisce. La lingua subisce un ingrossamento patologico a volte raggiungendo dimensioni spaventose, tali da soffocare l’animale. Il danno può essere talmente grave da provocare processi di necrosi con la conseguente perdita di porzioni di lingua.

Alla povera cagnolina di 3 anni Zilli in pochi minuti sono iniziati a gonfiarsi le labbra e anche la lingua dove sono cresciute anche delle grosse bolle. “Abbiamo trovato pelucchi di processionaria per tutta la bocca. Ci siamo spaventati e siamo andati immediatamente all'ambulatorio veterinario di Martignano”.

Una corsa contro il tempo vista la pericolosità della situazione. Zilli con il passare dei minuti, infatti, ha iniziato ad avere anche difficoltà di deglutizione e il gonfiore invece di fermarsi continuava ad aumentare. Arrivata in ambulatorio la veterinaria le ha immediatamente somministrato del cortisone e degli antibiotici per renderne stazionarie le condizioni.

La giovane pointer inglese è stata riportata a casa e ora ha davanti una non semplice ripresa. “Dobbiamo ringraziare l'ambulatorio di Martignano per quello che hanno fatto – ci dice Alessia – situazioni del genere possono accadere a tutti e sono davvero pericolose. Bisogna fare molta attenzione alla processionaria perché le conseguenze sono devastanti per i poveri animali oltre che i rischi che ci sono anche per gli esseri umani”.