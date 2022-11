Il Palazzo delle Albere e il Muse si tingono di arancione per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Il colore arancione delle facciate rientra nell'ambito di "Orange the world", iniziativa promossa da Un Women, ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere, impegnato nella lotta verso ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne

TRENTO. Il Palazzo delle Albere e il Muse si tingono di arancione per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. A Bolzano è invece la Questura a essere illuminata in questa tonalità.

Tante le iniziative in Trentino e in Alto Adige, così come in tutta Italia per il 25 novembre. Una giornata dedicata alla manifestazione del popolo contro la violenza sulle donne. Una piaga sociale che purtroppo a oggi non è ancora stata eliminata, forse appena scalfita.





"La situazione non sta migliorando, i dati sulla violenza sulle donne sono in aumento. Nei primi mesi del 2021 abbiamo un alto numero di donne che ha subito violenza per tanto tempo, senza parlare. L'età delle vittime si è abbassata. E non può essere sottovalutata quella psicologica, importante quanto quella fisica anche se più subdola". Questo il commento di Paola Taufer, presidente della Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo, nella presentazione dei dati in Trentino con riferimento all'anno scorso (Qui articolo).

Su Il Dolomiti l'appello di Erika Perraro perché chiunque si trovi in situazioni di sofferenza, vessazioni, violenza trovi la strada per farsi aiutare, per uscire dal dramma.

"Sono sorella di una vittima, di una ragazza che non vive più. Le leggi ora esistono, il numero ''1522' ora c'è. Aiutateci ad aiutare'', le parole di Perraro (Qui articolo).