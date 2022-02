IL VIDEO. Vasco Rossi, ecco come sarà l'arena del concerto e come si accederà all'area di San Vincenzo

La ricostruzione multimediale che mostra come sarà l'area di San Vincenzo per il concerto di Vasco, come verranno predisposti i vari afflussi e le zone di sicurezza. Ci saranno circa 15 persone tra staff dell'organizzazione e squadre di sicurezza

TRENTO. Sarà un'area di 27 ettari quella che ospiterà il concerto di Vasco e a spiegare l'intero progetto è stato Raffaele De Col, dirigente generale del Dipartimento di Protezione civile del Trentino.

Attraverso una ricostruzione multimediale realizzata con tre video è possibile vedere la ricostruzione di come diventerà l'area di San Vicenzo, quali saranno i cambiamenti anche dal punto di vista della sicurezza e in quale modo saranno poi coinvolte le altre aree della città.

In in primo video viene spiegata l'area verde di prato e le parti drenanti che permetteranno al terreno di rimanere asciutto. “Uno spazio multifunzione all'aperto – spiegato De Col – senza infrastrutture visibili ma il lavoro su 27 ettari è comunque impegnativo per garantire la funzionalità dell'area”.

In un secondo video vi è poi un progetto interno all'area che comprende il verde di 8 ettari a disposizione della sicurezza, c'è il palco, il pt 1 blu, pt 2 azzurro pt 3 verde chiaro. Le fasce arancioni che si possono vedere della ricostruzione multimediale sono le vie di accesso che arrivano da nord, dalla rotatoria del Mc Donald's.

“Le persone raggiungeranno il luogo del concerto a piedi – ha spiegato il dirigente - l'obiettivo è dare certezza alle persone di entrare e uscire da dove sono venute”.

La fase del progetto più impegnativa e quella che vede anche il coinvolgimento del Comune di Trento. Tutta la città viene coinvolta. In verde si possono vedere le strade pedonalizzate per l'accesso. In giallo l'afflusso per i parcheggi e in azzurro la loro individuazione.

Un'area area fondamentale sarà quella dell'Aeroporto Caproni che diventa punto nodale della sicurezza. “Lì avremo le forze di sicurezza e i sanitari. Ci saranno circa 8 mila persone tra staff del concerto e poi i vigili del fuoco, i sanitari, le forze dell'ordine. In tutto circa 15.000 persone per la riuscita dell'evento”.