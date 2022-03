Influenza, la curva epidemica continua a salire: in Trentino incidenza di 2,36 casi per mille abitanti. In aumento nei bambini sotto i 5 anni

Secondo l'ultimo rapporto Influnet, il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell’influenza, la curva epidemica delle sindromi simil-influenzali continua a salire ed è sopra la soglia epidemica con un livello di incidenza pari a 4,76 casi per mille assistiti