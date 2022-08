“Le piogge di questi giorni non stanno migliorando la situazione, per garantire la disponibilità di acqua potabile il consumo deve essere ridotto al minimo”

L'appello arriva dal sindaco di Brentonico Dante Dossi, che invita nuovamente i cittadini “ad un'assunzione di responsabilità e ad un uso consapevole dell'acqua”. La perturbazione che in questi giorni ha interessato anche il Trentino, dice il primo cittadino, non ha migliorato la situazione ed i serbatoi sull'Altopiano vengono alimentati tramite autobotti dei vigili del fuoco e private

BRENTONICO. “Stiamo facendo i conti con i cambiamenti climatici e una siccità che sembra non voglia finire: le sorgenti di acqua potabile sono in uno stato critico su tutto il nostro Altopiano”. Sono queste le parole del sindaco di Brentonico Dante Dossi, che invita tutta la popolazione “ad un'assunzione di responsabilità e ad un uso consapevole dell'acqua” visto che sul fronte siccità, sottolinea il primo cittadino, “le piogge leggere di questi giorni non stanno migliorando la situazione”.

In particolare in questa fase sono in sofferenza i serbatoi di Brentonico, Crosano-Cazzano, Castione e Polsa-San Valentino, che vengono attualmente alimentati con apporto di acqua tramite autobotti dei vigili del fuoco e private. “Per garantire che sia disponibile una quantità sufficiente di acqua potabile nelle nostre case – avverte Dossi – il consumo deve essere ridotto al minimo. Faccio nuovamente appello a tutti i cittadini per un'assunzione di responsabilità e ad un uso consapevole di questa importante risorsa”.

Negli ultimi mesi gli appelli all'utilizzo consapevole della risorsa idrica si sono moltiplicati in molti Comuni in Trentino (Qui Articolo) e sulla questione è intervenuta anche la Provincia (Qui Articolo). La siccità ha travolto anche gli alpeggi, con i gestori delle malghe costretti a portare il fieno al pascolo (Qui Articolo), mentre l'assenza di piogge si è fatta sentire anche nei boschi trentini, entrati in una sorta di autunno anticipato (Qui Articolo).

Con l'inizio di agosto in diverse occasioni le precipitazioni sono tornate a cadere sul territorio provinciale ma, a quanto pare, la perturbazione degli ultimi giorni non avrebbe migliorato la situazione sull'Altopiano di Brentonico, dove il sindaco ha quindi allegato al suo appello urgente al risparmio d'acqua un decalogo con “semplici azioni che possono contribuire al risparmio della risorsa idrica":

1-CHIUDI SEMPRE L’ACQUA QUANDO NON SERVE (AD ESEMPIO, MENTRE LAVI I DENTI)

Può sembrare banale, ma il risparmio dell’acqua passa proprio attraverso questi piccoli gesti. Se ti stai chiedendo come non sprecare l’acqua, inizia a chiudere l’acqua mentre ti insaponi i capelli, fai la barba o lavi i denti. Invece, per risciacquare il rasoio mentre ti radi, ti consigliamo di riempire prima il lavandino con poca acqua. In questo modo potrai risparmiare dagli 8 ai 10 litri d’acqua al minuto.

2-FAI LA DOCCIA

Scegliere la doccia invece del bagno in vasca ti farà abbassare i consumi del 75%! Ricorda sempre però di chiudere il soffione mentre ti stai insaponando.

3-INSTALLA IL FRANGIGETTO SUI RUBINETTI

Questa è una delle idee per risparmiare acqua in modo semplice ed efficace. Tale soluzione ti garantirà un risparmio idrico fino al 50%: per una famiglia di tre persone vuol dire 6mila litri di acqua in meno all’anno! Installare un piccolo miscelatore sul tuo rubinetto consentirà infatti mescolare l’aria e l’acqua in modo facile e veloce

4-RIUTILIZZA L’ACQUA OGNI VOLTA CHE PUOI

I nostri condizionatori producono sempre della condensa e questa può essere utilizzata per lavare i pavimenti. L’acqua invece che avanza dal lavaggio delle verdure può esserti utile per innaffiare le piante in balcone.

5- ATTENZIONE ALLO SCARICO DEL WC

Uno dei modi per risparmiare l’acqua è proprio controllare i consumi del tuo scarico. Se non l’hai già fatto, installa una cassetta a doppia pulsantiera per selezionare la quantità d’acqua che ti serve davvero. Chi non può affrontare questo cambiamento può inserire nella cassetta una bottiglia piena d’acqua, riducendo così sia la capienza che il volume d’acqua scaricato.

6-ATTENZIONE ALLE PERDITE

Un erogatore che funziona male può essere la causa di un silenzioso e continuo spreco d’acqua. Ciò ti può portare a consumarne fino a 2mila litri all’anno. Anche lo scarico del wc può avere dei difetti e perdere acqua. In questi casi chiama subito il tuo idraulico per un controllo e chiede la sostituzione dei pezzi che non funzionano più.

7-LAVAGGI PIÙ BREVI

Ogni volta che ti fai una doccia consumi dai 6 ai 12 litri d’acqua al minuto, in base al modello che hai in casa. Partire da qui per diminuire i consumi e gli sprechi ti farà risparmiare parecchio in bolletta.

8-LAVA LE VERDURE DENTRO UN CONTENITORE

Invece di usare l’acqua corrente, riempi un contenitore con il minimo quantitativo necessario e lava verdure e stoviglie qui dentro. Un’altra idea potrebbe essere quella di riutilizzare l’acqua di cottura proprio per sciacquare piatti e padelle. Il pianeta ti ringrazierà!

9-USA GLI ELETTRODOMESTICI CON INTELLIGENZA

Per avere il massimo dell’efficienza e del risparmio, ricordati sempre di riempire a massimo carico lavatrice e asciugatrice e di selezionare la modalità eco. Questi elettrodomestici consumano in media tra gli 80 e i 120 l’acqua per ogni lavaggio. Usali quindi in modo efficiente ed otterrai risultati davvero soddisfacenti.

10-RACCOGLI L’ACQUA MENTRE SI SCALDA Capita spesso di far scorrere il rubinetto in attesa dell’acqua calda. Da oggi inizia a raccogliere quella fredda che esce e utilizzala per lavare i pavimenti, innaffiare le piante o per qualsiasi altra faccenda di casa.