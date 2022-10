Lona Lases, Fugatti: ''Lavorare per elezioni a maggio''. Nel territorio dell'inchiesta 'Perfido' nessuno si vuole candidare a sindaco. Secchi: ''La comunità deve pensare al suo futuro''

Il presidente Fugatti a Lona Lases per un incontro con il commissario Secchi e il presidente della Comunità Santuari: "Un segnale di vicinanza e di positività per il futuro"

LONA LASES. “Questa comunità ha bisogno di credere in se stessa, di riprendere in mano il proprio destino e cercare qualcuno che alla prossima tornate elettorale si faccia avanti per il suo futuro”. Usa queste parole il commissario del comune di Lona Lases, Federico Secchi, nel corso dell'incontro avuto quest'oggi con il governatore Maurizio Fugatti.

Lona Lases non ha un sindaco e negli ultimi tre tentativi di elezione nessuno si è candidato (QUI L'ARTICOLO). E' stato epicentro dell'inchiesta Perfido che ha portato a galla anche in Trentino la presenza della 'ndrangheta. Alle 12 dello scorso 11 ottobre nessuno, per la terza volta consecutiva, aveva presentato una lista.

L'incontro, ha spiegato Fugatti, è un “Segnale di vicinanza alla comunità di Lona-Lases e un messaggio di positività per il futuro. Non siamo qui per minimizzare la gravissima vicenda giudiziaria, sulla quale farà il suo corso la magistratura, ma per sottolineare che questa è una comunità che ha gli anticorpi e ha lo spirito per far crescere una proposta amministrativa”.





Le prossime elezioni si potrebbero tenere a maggio del prossimo anno. Accogliendo il presidente, il commissario Secchi ha parlato di un “un segnale importante di vicinanza alla comunità e di una presenza che conferma il sostegno, mai mancato, da parte della realtà provinciale, così anche delle altre istituzioni, dal Consorzio dei Comuni alla Comunità di valle”.

Presente all'incontro anche Simone Santuari, presidente della Comunità della val di Cembra che ha evidenziato il lavoro svolto fatto in collaborazione con la gestione del Comune di Lona-Lases “su tutta una serie di temi, dalle politiche sociali a quelle ambientali, un’attività a contatto con il territorio e con il resto della valle, per la quale abbiamo sempre trovato grande disponibilità”.