Lutto in Trentino: addio all'ex assessore Giuseppe Agrimi, figura di spicco del Partito repubblicano

TRENTO. Addio a Giuseppe Agrimi, ex assessore e figura di spicco del Partito repubblicano in Trentino: grande il lutto nel mondo della politica provinciale. Agrimi è morto a 93 anni dopo aver servito a lungo come consigliere e assessore sia in Comune a Trento che in Provincia.

Dal 1978 al 1993 fu infatti consigliere provinciale del Pri, nel corso dell'ottava, della nona e della decima legislatura. Come detto, fu una figura di spicco del Partito repubblicano ricoprendo dal 1983 al 1988 il ruolo di assessore alla sanità e alle attività sociali e poi all'edilizia e alla cooperazione.

Una nota di cordoglio, anche a nome dell'assemblea legislativa, è arrivata dal presidente del Consiglio Provinciale Walter Kaswalder che, sottolineando la vicinanza in questo triste momento alla famiglia, ricorda “la figura umana e morale di Agrimi, il suo impegno politico e l'attività amministrativa che ha svolto per molti anni con saggezza, intelligenza e senso di responsabilità”.