“Siamo a 500 chilometri dalla destinazione”: il viaggio della colonna mobile della Protezione civile, in Moldavia sarà allestito un campo per oltre 500 profughi

La colonna mobile regionale della Protezione civile, in viaggio verso la capitale della Moldavia per l'allestimento di un campo di accoglienza in grado di ospitare fino a 512 persone in fuga dalla guerra in Ucraina, ha già percorso oltre 1.400 chilometri dei 1.900 totali

Foto Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari Provincia autonoma Trento

TRENTO. Al terzo giorno di viaggio la colonna mobile regionale della Protezione civile si trova a dover percorrere gli ultimo 500 chilometri prima dell'arrivo alla destinazione stabilita in Moldavia dove verrà consegnato il materiale per l'allestimento di un campo di accoglienza in grado di accogliere fino a 512 persone in fuga dalla guerra in Ucraina, oltre a beni alimentari donati dalla Caritas (Qui Articolo).

Come raccontano i vigili del fuoco, alla partenza dal Trentino Alto Adige il percorso prevedeva in tutto oltre 1.900 chilometri di strada prima di arrivare nella località scelta per l'allestimento del campo, a circa 30 chilometri dalla capitale della Moldavia Chișinău, dove si trova il magazzino logistico dell'Ispettorato generale per le situazioni di emergenza del Ministero dell'Interno moldavo.

Nel corso della giornata di ieri, la colonna mobile ha dovuto fare i conti con lo stop di un mezzo, fermo in un'officina romena, mentre il razionamento del carburante deciso dal governo ungherese per evitare accaparramenti e speculazioni non ha fortunatamente avuto ripercussioni negative. I mezzi pesanti in viaggio stanno trasportando tutto il materiale necessario per l'allestimento del campo profughi (tende, fornelletti, brandine, coperte, kit di lenzuola, torri fari, quadri elettrici e via dicendo) oltre che i beni di prima necessità della Caritas trentina destinati alle parrocchie moldave che stanno accogliendo donne e bambini in fuga dalla guerra.