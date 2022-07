Tragedia della Marmolada, si contano già 5 morti ma il bilancio è provvisorio. Un grosso seracco di ghiaccio ha provocato una valanga che ha travolto varie cordate

ROCCA PIETORE. E' una tragedia terribile quella avvenuta oggi sulla Marmolada. Al momento si contano già 5 vittime ma, purtroppo, si tratta ancora di un bilancio provvisorio. La vicenda, ormai è tristemente nota e la data di oggi resterà scolpita come quella di un dramma avvenuto in alta quota.

Un grosso seracco dalla calotta sommitale del ghiacciaio della Marmolada, sotto Punta Rocca è crollato creando una valanga di neve, ghiaccio e roccia che nel suo passaggio ha coinvolto anche il percorso della via normale, mentre vi si trovavano diverse cordate, alcune travolte.

Al momento sono stati recuperati 8 feriti - 2 trasportati all'ospedale di Belluno, uno più grave a Treviso, 5 a Trento - e purtroppo 5 persone sono state rinvenute senza vita. Non si sa ancora il numero definitivo di alpinisti coinvolti.

Per il rischio di nuovi distacchi, l'elicottero di Trento sta provvedendo alla bonifica dell'area con la Daisy Bell e scongiurare così il più possibile il pericolo per gli operatori. Sul posto gli elicotteri del Suem di Pieve di Cadore, di Dolomiti Emergency di Cortina, di Trento, della Protezione civile della Regione Veneto, dell'Air service center e le stazioni del Soccorso alpino bellunese e trentino.

La Provincia di Trento negli scorsi minuti ha parlato di un "distacco di grosse dimensioni, coinvolti alcuni escursionisti'' (Qui articolo). Sono numerosi gli elicotteri che sorvolano l'area con le operazioni rese difficile dalla forte instabilità della zona e il rischio che si possano staccare altre valanghe in quota.

Sono ore complicatissime sulla Marmolada per la terribile valanga che è scesa nel primo pomeriggio di oggi. A Canazei è stato allestito il punto medico avanzato e da lì si gestiscono le operazioni mentre è stata attivata l'unità di crisi all'ospedale Santa Chiara di Trento per la gestione degli accessi: i feriti sono ricoverati su più poli sanitari.

Secondo le prime informazioni, a crollare un seracco di ghiaccio: un distacco imponente e velocissimo nella discesa con un boato che si è avvertito a grande distanza.

Il distacco sarebbe avvenuto nel tratto che porta da Pian dei Fiacconi a Punta Penia per la via normale alla vetta della Marmolada e si sarebbe spezzato in due punti per una colata con un fronte di 300 metri.

Almeno due le cordate che sarebbero rimaste travolte da ghiaccio e neve, una quindicina di persone e ci sarebbe almeno un morto. Ma si teme che il bilancio possa essere, purtroppo, molto più grave (Qui articolo).

Tutta la macchina del sistema di Protezione civile è attiva tra soccorso alpino, vigili del fuoco, forze dell'ordine e unità cinofile per la ricerca delle persone. Sono 5 gli elicotteri volati verso la zona dell'incidente, i mezzi sono decollati da Trento, Bolzano, Cortina e Belluno. Sono stati coinvolti anche gli elicotteri della polizia di Stato, dei vigili del fuoco dei comandi di Padova e di Verona, così come da Venezia per agevolare e velocizzare il trasporto del personale in quota.

Le attività sono però ostacolate dalla grande instabilità della zona che non permette un avvicinamento semplice per agevolare le ricerche. C'è un fortissimo rischio che si possa staccare un'altra valanga: sono decine e decine le unità coinvolte per gestire questa terribile emergenza.