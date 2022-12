Una femmina di capriolo 'bloccata' lungo le sponde del Leno a Rovereto (FOTO e VIDEO): “Non riesce a tornare nel bosco”

ROVERETO. Un capriolo 'bloccato' da giorni lungo le sponde del Leno, proprio al di sotto del Castello, nel tratto di torrente compreso tra le due cascate che portano al Ponte Forbato: è questa la segnalazione arrivata a il Dolomiti da un cittadino della zona, Mauro Bini, che da mercoledì scorso si è accorto della presenza nella zona di una femmina di capriolo incapace, dice l'uomo, di risalire gli argini e tornare nel bosco.

“In oltre quarant'anni che vivo qui – dice l'uomo – è il secondo capriolo che vedo bloccato in quell'area. Nel primo caso l'animale è morto cercando di scendere dalla cascata prima del Ponte Forbato”. Dopo aver notato l'animale, Bini ha contattato le autorità e sul posto negli ultimi giorni sono arrivati i vigili del fuoco insieme ai tecnici del corpo forestale: “Hanno posizionato un pannello per cercare di fornire un appiglio al capriolo per riuscire a risalire l'argine, ma questa mattina (13 dicembre ndr) era ancora lì”.





Come anticipato, nel fine settimana sul posto si sono portati sia i vigili del fuoco che gli operatori della forestale per un sopralluogo e per cercare di recuperare l'animale, che però, dicono a il Dolomiti le autorità, non è stato trovato. Una delle ipotesi è che il capriolo (un esemplare comunque sano ed in buone condizioni) sia riuscito a trovare una sorta di passaggio ma i forestali assicurano che porteranno a termine ulteriori accertamenti in zona vista la segnalazione odierna della presenza dell'animale nell'area.