Vasco Rossi, vendita alimenti, bevande, gadget e abbigliamento: il Comune mette a disposizione una trentina di spazi. Ecco dove saranno e come fare domanda

In occasione del mega concerto di Vasco Rossi a Trento, in tutta la città saranno assegnati degli spazi per somministrazione e vendita temporanee (35 in tutto): le domande dovranno essere presentate entro mezzogiorno di martedì 26 aprile. Dall'area ex Arcese a Ravina al Parcheggio Zuffo, ecco dove saranno dislocati gli spazi

TRENTO. Si avvicina la data fissata per il mega concerto di Vasco Rossi a Trento: aperti i termini per assegnare “spazi per somministrazione e vendita temporanee” in città in occasione dell'evento. In tutto, fa sapere il Comune, si tratta di 23 spazi per la somministrazione di alimenti e bevande e 5 per la vendita di prodotti non alimentari tematici (come gadget e abbigliamento). In caso di esigenza, in fase di assegnazione saranno poi disponibili altri 7 spazi da dedicare eventualmente alla vendita di alimenti e bevande.

Gli orari di attività saranno dalle 8 di venerdì 20 maggio alle 8 di sabato 21 ed ogni operatore potrà richiedere un solo posteggio. “Le domande – dice l'Amministrazione – dovranno pervenire esclusivamente a mezzo pec entro le 12 di martedì 26 aprile a [email protected]”.

Ecco la collocazione di tutte le aree pubbliche individuate: