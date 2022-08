Violento nubifragio (FOTO E VIDEO), la colata di fango sommerge la strada. Evacuate alcune abitazioni in Val di Fassa

Sono già decine gli interventi dei vigili del fuoco chiamati per mettere in sicurezza le strade. Stando alle prime informazioni sono state evacuate alcune abitazioni

MAZZIN. Nelle scorse ore un violento nubifragio si è abbattuto sul Trentino, fra le zone più colpite la Val di Fassa dove i temporali hanno provocato delle colate di fango che hanno interrotto alcune strade.

Una delle aree dove si registrano i danni maggiori è la frazione Fontanazzo che fa parte del comune di Mazzin. Tra Campestrin e Mazzin, le strade adiacenti alle case del complesso residenziale Solaria, sono state invase da un’imponente colata di fango che ha portato con sé molti detriti.





Sono già decine gli interventi dei vigili del fuoco chiamati per mettere in sicurezza le strade che, in alcuni punti, sono state interrotte dalle colate di fango e per questo chiuse al traffico. Stando alle prime informazioni nella zona di Rualp, a Pera di Fassa, sono state evacuate alcune abitazioni.





D’altra parte la protezione civile aveva emanato un’allerta gialla (dalle 16 e su tutto il territorio provinciale) che sarà in vigore fino alle 8 di domenica 7 agosto. Le autorità invitano quindi la popolazione a prestare la massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere, anche con automezzi, evitando di immettersi in aree che presentino condizioni anomale o di pericolo.