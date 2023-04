''Abbattimento orsi. Scegli il mammifero più pericoloso'', l'attacco di Gassman a Fugatti. La risposta di Bisesti: ''A Roma al massimo avete visto Yoghi in Tv. Meglio stare zitti''

TRENTO. “Trentino, abbattimento orsi. Scegli il mammifero più pericoloso” e due lettere, A e B ad indicare un orso oppure il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

E' polemica sul Tweet fatto nelle scorse ore dall'attore e registra Alessandro Gassman che ha deciso di criticare l'ordinanza del governatore Trentino affidando il suo pensiero a Twitter.

Il post è stato fatto nelle scorse ore e sono diversi i commenti duri degli utenti sia contro il Trentino che contro il governatore.

Gasmann prende di mira l'ordinanza che ha firmato Fugatti nei giorni scorsi e che prevede l'abbattimento dell'orso che ha ucciso il giovane Andrea Papi.

La decisione della Provincia di Trento è quella poi di allargare il perimetro d'azione e nel mirino ci sono altri tre esemplari: Mj5 che ha aggredito Alessandro Cicolini in val di Rabbi a inizio marzo; Jj4 autrice nel 2020 dell'aggressione a padre e figlio sul Monte Peller e al centro di una battaglia con la giustizia amministrativa (che aveva cassato la volontà della Pat) e M62, considerato problematico e monitorato da tempo per le incursioni nella zona di Andalo in cerca di cibo causando diversi danni, e segnalato con la sorella F43 (morta a settembre 2022 perché non aveva superato le fasi cattura per la sostituzione del radiocollare).

Intanto ad intervenire sul post fatto su Twitter da Gassman è l'assessore Mirko Bisesti. “ Eccola. La mediocrità - scrive Bisesti - di chi si sente in dovere di avere un'opinione su tutto, con la supponenza di chi giudica dal suo appartamento di città, esprimendo pareri a vanvera anche su questioni di cui sa poco e nulla. Con un giovane morto, una famiglia distrutta e una comunità, quella trentina, allarmata e arrabbiata meglio sarebbe stare zitti perchè, caro Alessandro Gassmann, a Roma o a Cinecittà, al massimo, avete visto l'orsetto Yoghi in Tv”.