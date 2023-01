Da Jo Squillo a Marco Mazzoli dello Zoo di Radio 105, un Capodanno speciale per Chico Forti: '' E' una forza della natura, il Governo Italiano lo riporti a casa''

Una visita davvero speciale quella che ha ricevuto le scorse ore in carcere Chico Forti. Mazzoli: "Il luogo è orribile, ma non ci fai caso, quando sei circondato da anime stupende! Chico è in grande forma, il morale è sempre alto e vive con la speranza nel cuore"

Contenuto sponsorizzato

TRENTO. Da Jo Squillo a Marco Mazzoli, è stato un Capodanno davvero speciale quello trascorso con Chioco Forti circondato da tantissimo affetto di chi ha voluto trascorrere con lui l'ultimo dell'anno con la speranza che il prossimo lo possa trascorrere in Italia, in Trentino.

"Il miglior 31 Dicembre che potessi desiderare!” è il messaggio che ha riportato sul proprio profilo Instagram Marco Mazzoli di Radio 105.





“Il luogo è orribile, ma non ci fai caso, quando sei circondato da anime stupende! Chico è in grande forma, il morale è sempre alto e vive con la speranza nel cuore, la speranza che il Governo Italiano lo riporti a casa!! Che sia l’ultimo Capodanno per lui in questo posto. Possono solo tenere il suo corpo in gabbia, perché la sua anima è ancora libera.

Un ringraziamento poi a “Chico, Jo, Roby e Stefy per questa giornata piena di emozioni” e l'augurio di buon anno.





Nei propri profili instagram Jo Squillo e Marco Mazzoli hanno raccontato i momenti prima di entrare a trovare Chico Forti. “E' in forma, dicevano che erano dimagrito ma è bello tonico, tosto e fa ginnastica. E' una forza della natura” spiegano in un video Mazzoli e Jo Squillo. “Ci fa piacere avergli portato un po' di gioia e di festa”