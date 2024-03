Le prime immagini di Chico Forti dopo la notizia del ritorno in Italia (FOTO). Lo zio Gianni: "Avevamo quasi perso le speranze. Si è riaccesa la luce"

Sono state pubblicate le prime immagini di Chico Forti dopo la notizia della firma dell'iter autorizzativo di trasferimento dagli Stati Uniti all'Italia per scontare la pena. Lo zio Gianni: "Ci mettiamo alle spalle tutto quello che abbiamo sofferto in questi anni"

TRENTO. "Avevamo quasi perso le speranze, sembrava un evento destinato a sparire nella nebbia e invece in questi giorni si è riaccesa la luce". Queste le parole di Gianni Forti, zio di Chico. "Le porte del carcere si aprono per tornare in Italia, mettendoci alle spalle tutto quello che abbiamo sofferto in questi anni".

E "l'Onda di Chico" ha pubblicato le prime immagini dopo la notizia del ritorno in Italia con il post "Non riesco a crederci, ho le emozioni a mille" di Forti. Foto scattate domenica 3 marzo e trasmesse anche su Rai 2 a Tg2 Post con ospite anche Sabina Castelfranco, da più di 30 anni corrispondente, radiofonica e per gli speciali, dall'Italia per il "colosso" Cbs. Nel 2019 il al "caso" venne dedicata una puntata di "48 Hours", il format investigativo settimanale della rete americana, che venne visto da oltre 5 milioni di telespettatori (Qui articolo).

Nella serata di venerdì scorso Giorgia Meloni ha annunciato attraverso un video di aver firmato l'iter autorizzativo per trasferire Chico Forti in Italia (Qui video - qui articolo). Un annuncio accolto con grande soddisfazione dalla politica e dalle istituzioni trentine mentre lo zio Gianni si è lasciato andare a un "Finalmente. Non sono stati sprecati invano 25 anni di battaglie" (Qui articolo).

Si tratta di un trasferimento di detenuto, quindi Chico ritorna in Italia per scontare la pena dell'ergastolo. E ora le pratiche sono tecniche e burocratiche con gli uffici ministeriali che lavorano con quelli americani (Qui articolo). Un iter che è in corso e il guardasigilli Carlo Nordio ha assicurato il massimo impegno per "far tornare Forti in Italia il prima possibile e per consentire a Forti di continuare a scontare nel suo Paese, vicino ai suoi affetti, la pena" (Qui articolo).