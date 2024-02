Chico Forti compie 65 anni, oggi l'incontro in carcere con Bocelli. Il Comitato: "Non si ferma l'impegno per farlo rientrare in Italia"

Da ormai 25 anni in carcere oggi Chico Forti compie 65 anni. A Trento il Comitato “Una Chance per Chico” si è ritrovato a palazzo Benvenuti dove è posta la statua in marmo di Carrara dedicata a Chico e finanziata dalla famiglia Bocelli