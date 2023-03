Emergenza siccità, Zaia: “Se la situazione meteo non cambia serviranno provvedimenti più drastici per limitare l'uso dell'acqua”

Il presidente della Regione Veneto è tornato a parlare dell'emergenza siccità nella mattinata di oggi: “Chiedo la collaborazione di tutti voi, dobbiamo impegnarci assieme per il risparmio idrico in questo periodo di siccità”

TREVISO. Laghi e fiumi in crisi per la mancanza di precipitazioni e con l'avvicinarsi della stagione irrigua si prevedono già difficoltà sul fronte dell'agricoltura, dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia arriva un nuovo appello: “Dobbiamo impegnarci assieme per il risparmio idrico in questo periodo di siccità, l'acqua non è infinita, è una risorsa che dobbiamo proteggere”.

Zaia è tornato a parlare dell'emergenza siccità nella mattinata di oggi (domenica 12 marzo) all'inaugurazione della 44esima edizione della fiera di Bessica (Treviso), storica manifestazione dedicate al vivaismo e alle piante ornamentali. “Siamo sempre qui a sperare che arrivi la pioggia – ha detto il presidente veneto – sono mesi che non vediamo una vera precipitazione”.

A questo punto, se la situazione meteorologica non dovesse cambiare, ha precisato Zaia: “Dovremo intervenire con provvedimenti un po' più drastici, limitando l'uso dell'acqua ovviamente per gli usi civici, per quelle che sono le attività strettamente connesse alle persone”.

L'appello, come anticipato, è quello di evitare il più possibile gli sprechi, ma la fase attuale è di grande difficoltà: “Nell'attesa che arrivi la pioggia – ha detto – probabilmente dovrò fare un'ordinanza, so che i veneti hanno coscienza che l'acqua non si butta via ma adesso le difficoltà ce le abbiamo”.

Nelle scorse settimane il presidente della Regione Veneto aveva lanciato l'idea di un piano Marshall per l'acqua a livello nazionale “per la tutela della risorsa idrica, che molto spesso viene sprecata” (Qui Articolo), sottolineando la necessità di “pulire tutti gli invasi alpini, i nostri serbatoi, che sono pieni di detriti per il 40-50% e questo ne diminuisce la capacità”.