Funerale Andrea Papi, tante le autorità arrivate a Caldes ma il Pd non c'è: “Rispettiamo la dimensione privata del momento”

Contenuto sponsorizzato

TRENTO. Dal presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti fino al sindaco di Trento Franco Ianeselli ed ai primi cittadini dei Comuni della Val di Sole e della Val di Non, sono molte le autorità (tra le migliaia di cittadini che hanno raggiunto la Chiesa parrocchiale di Caldes, Qui il Video) che hanno deciso di partecipare questo pomeriggio (mercoledì 12 aprile) al funerale del 26enne Andrea Papi, aggredito e ucciso dall'orsa Jj4 nei boschi sopra Caldes.

Per quanto riguarda però il Partito Democratico, hanno specificato in una nota il segretario provinciale Alessandro Dal Rì insieme alla presidente Arianna Miorandi: “Per rispettare la dimensione privata di questo momento abbiamo scelto di non presenziare alla funzione, intendendo il momento odierno come luogo prioritario degli affetti”.

La comunità del Pd, scrivono i vertici del partito: “Si unisce oggi al dolore della famiglia di Andrea Papi nel momento dell'ultimo saluto”. I dem ribadiscono poi “che i nostri rappresentanti istituzionali, consiglieri provinciali e parlamentari, porteranno nelle prossime settimane il proprio contributo nelle sedi deputate affinché da questa tragedia si origini un momento di verifica approfondita di quanto fatto in questi anni e di risposta alle richieste di sicurezza che vengono dalla comunità”.