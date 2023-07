Giovanni Veronesi farà un film su Jj4: ''Storia di uomini cialtroni che condanno a morte un orso. Fugatti? Fa male al Trentino, persona inutile e incapace''

TRENTO. ''Sarà una storia che narra di uomini cialtroni che processano e condannano a morte un orso. Quello che è accaduto e sta accadendo in Trentino è una storia di cui parlare per dimostrare quanto sono stupidi e crudeli gli uomini''. Spiega così Giovanni Veronesi storico regista dei film di successo di Pieraccioni, dei vari ''Manuale d'Amore'' e dei recenti ''Moschettieri'', ma anche di pellicole come il Barbiere di Rio e C'era un cinese in coma al Corriere del Trentino, in poche parole, di cosa parlerà il film che realizzerà su Jj4. Ovviamente il presidente della Provincia Fugatti sarà il ''cattivo'' della storia, da Veronesi definito senza mezzi termini una ''persona inutile e incapace''. D'altronde ancora oggi il presidente Fugatti ribadisce che lui, quel che vuole fare è uccidere quest'orsa oggi prigioniera al Casteller e dunque non in grado di nuocere più a nessuno. E il leghista lo ripete anche a fronte dell'ok del ministero rumeno al trasferimento sul proprio territorio.

Un perseverare che ai più appare totalmente insensato mentre ci sarebbero tante, tantissime cose da fare per garantire la popolazione dalla presenza degli altri plantigradi rassicurandola e promuovendo le azioni che in questi 5 anni non ha messo in atto e che servirebbero alla convivenza: dall'informazione alla formazione per passare da atti ''pratici'' come la sostituzione dei bidoni normali con quelli antiorso. Ma tant'è. Il Trentino è ormai avvitato su questa vicenda in maniera incredibile, schiavo di una politica che alla demagogia non sa aggiungere altro. Veronesi ha spiegato di avere già ben in mente la storia. ''Voglio sviluppare l’idea di una caccia all’orsa vista da due punti di vista differenti e con due modalità diverse, da una parte la persona che cerca di salvare Jj4 e dimostrare che non è aggressiva, dall’altra chi vuole ucciderla e non sente ragioni. Una corsa contro il tempo, il bene e il male contrapposti''.

E ovviamente il punto di partenza sarà la tragedia del 5 aprile quando Andrea Papi è stato ucciso dall'orsa che si trovava nel bosco con i cuccioli e spaventatasi ha attaccato il giovane di Caldes. Un dramma per tutta la comunità e la famiglia del ragazzo cui non è seguita, però, una reazione razionale da parte delle istituzioni. Si è soffiato sul fuoco della paura, strumentalmente, per fini elettorali, e il presidente della Provincia ad ogni ospitata Tv non ha fatto altro che ribadire di voler eliminare 70 orsi, non si sa bene come e perché, oltre a voler uccidere i tre problematici del momento (JJ4, poi catturata, M62, trovato morto nei boschi, e Mj5 ancora libero da mesi, nonostante il mandato di cattura di Fugatti) non ha messo in campo nessuna politica di gestione del fenomeno.

Veronesi sta totalmente dalla parte degli orsi e su Fugatti dice: ''Non capisco come sia ancora lì a ricoprire quella carica. Come si può pensare di risolvere un problema, creato dagli uomini, uccidendo un animale?''. E poi ancora: ''Fugatti andrebbe mandato via immediatamente, sta solo danneggiando il Trentino. Chi è a capo di una regione deve avere la lucidità e la competenza per affrontare i problemi, deve studiare, informarsi. Il suo è stato un modo orribile di sbarazzarsi di un problema”. Il film potrebbe essere messo in cantiere a breve per uscire al cinema nel 2025. Intanto il regista avrebbe spiegato di voler passare un anno in Trentino (''l’idea del film sull’orsa mi è venuta passeggiando tra i boschi del Trentino-Alto Adige, luogo meraviglioso, che adoro, tra i più belli al mondo'') per capire e documentarsi sul campo. ''Immagino Fugatti cercherà in ogni modo di impedirmi di girare in Trentino. Se sarò costretto, andrò anch’io in Romania come l’orsa, girerò lì il film''.