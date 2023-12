La riapertura della statale salva la stagione invernale (VIDEO): "Adesso possiamo essere ottimisti e grazie ai lavoratori pendolari per aver stretto i denti e fatto grandi sacrifici"

Riaperta a doppio senso di marcia la statale dell'Alpe Cimbra, la strada era stata interrotta in più punti dopo la frana di notevoli dimensioni. Per ripristinare la sicurezza erano stati fatti esplodere oltre 2 mila metri cubi di roccia pericolante

FOLGARIA. E' stata riaperta la statale 350 di Folgaria e Valdastico. La strada era stata interrotta da una frana di grosse dimensioni a inizio novembre.

Massi di notevoli dimensioni, alcuni grandi come auto, erano piombati sulla strada statale 350 in località Busatti a Folgaria (Qui articolo). Il materiale aveva travolto tutto con danni ingenti all'infrastruttura (Qui articolo).

Fin da subito la Provincia si è attivata per ripristinare il prima possibile un collegamento molto importante tra il Trentino e il Veneto. Una corsa contro il tempo anche per avviare la stagione invernale sull'Alpe Cimbra con serenità. Il transito sulle arterie secondarie e alternative, infatti, significa aggiungere almeno un'ora di viaggio in condizioni ottimale di percorribilità.

Un mese dopo la statale è nuovamente aperta con doppio senso di marcia. Il cronoprogramma, complice anche un meteo favorevole e limitati contrattempi, è stato quindi rispettato con le ripercussioni su turismo e pendolarismo contenuti.

"Grande soddisfazione per il lavoro della Provincia, dell'attenzione della Giunta e del Dipartimento", commenta Michael Rech, sindaco di Folgaria. "Un grazie alle ditte e agli operai, senza dimenticare l'impegno dei vigili del fuoco che erano intervenuti quella notte sotto pioggia e nella nebbia senza sapere la situazione a monte, della polizia locale e della casa cantoniera".

Una serie di operazioni complesse, in particolare il 21 novembre scorso è stata effettuata la demolizione controllata di oltre 2 mila metri cubi di roccia pericolanti sulla statale. Un’attività spettacolare con quattrocento chilogrammi di esplosivo al plastico, collocati attraverso lo scavo in parete di 10 fori del diametro di 95 millimetri e della lunghezza di 20 metri, più una serie di perforazioni da 52 millimetri e della lunghezza di 5 metri. Poi i lavori di asfaltatura, sistemazione e ripristino della sicurezza.

"Il Veneto è il primo mercato dell'Alpe Cimbra, ma soprattutto d'inverno la statale è la principale via d'accesso alla destinazione", aggiunge Rech. "Un pensiero anche ai lavoratori pendolari che hanno stretto i denti e fatto grandi sacrifici. La chiusura di questa strada ha fatto emergere il legame tra la montagna trentina e veneta che caratterizza il territorio. Questo evento indica quanto in futuro sia necessario avviare un percorso di maggiore collaborazione e sinergia tra questi due territori".

Con la riapertura società impianti, FolgariaSki, ha inoltre deciso di prolungare la prevendita degli skipass stagionali che possono essere acquistati a prezzo agevolato fino al 15 dicembre.

La strada è stata riaperta con doppio senso di marcia. "Ci eravamo presi un impegno - le parole del presidente Maurizio Fugatti - pur sapendo che era ambizioso, ma consapevoli dell’importanza di questa strada per i collegamenti della comunità degli altipiani cimbri oltre che dell’economia turistica, ora che la stagione sta prendendo il via. Un ringraziamento speciale ai tecnici della Provincia ed alle maestranze che hanno davvero lavorato in squadra per garantire sicurezza e rapidità di esecuzione di un intervento impegnativo e complesso”.