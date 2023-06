Minacce di stampo mafioso in Trentino, al setaccio le conoscenze dell'imprenditore: controlli in alcuni allevamenti. Il foglio sporco di sangue al Ris di Parma

Nei prossimi giorni in sede di comitato per la sicurezza il Commissario del Governo, il prefetto Filippo Santarelli, valuterà quale forma di tutela adottare per l'imprenditore 55enne e la sua famiglia

TRENTO. Le indagini vanno avanti, si stanno controllando tutte le strade possibili per riuscire a dare un significato e un motivo al grave episodio avvenuto venerdì a Dimaro dove un imprenditore ortofrutticolo ha trovato una testa mozzata di una pecora davanti a casa (QUI L'ARTICOLO)

Nel sacchetto un foglio A4 scritto a computer con la scritta: “Chisse la mmanna a famigghia chi ny scorda a fangaricu!!! Natra volta mannaro capo figghiu”. Un dialetto siciliano che significa “Questo te la manda la famiglia che non dimentica l'infamata. La prossima volta mandiamo la testa di tuo figlio”.

Stiamo parlando di un episodio che non ha precedenti in Trentino e l'attenzione è molto alta. Nei prossimi giorni in sede di comitato per la sicurezza il Commissario del Governo, il prefetto Filippo Santarelli, valuterà quale forma di tutela adottare per l'imprenditore 55enne e la sua famiglia.

Intanto, come detto, stanno andando avanti le indagini seguendo diverse piste. Le modalità usate sono quelle di stampo mafioso e la situazione è molto delicata.

Gli inquirenti stanno cercando di capire la provenienza della testa di pecora mozzata. Si stanno quindi controllando i vari allevamenti per cercare di capire da dove provenisse l'ovino ucciso, se ci sono stati dei furti. Un'operazione non semplice.

Accanto a questo si stanno cercando di analizzare le conoscenze dell'agricoltore ortofrutticolo, della provenienza della frutta e della verdura che vendeva e dei clienti. Si sta lavorando anche lavorando sul fronte delle immagini delle telecamere per cercare di trovare qualche riscontro.

Intanto il foglio scritto a computer la frase in dialetto siciliano è stata inviata a Ris di Parma per un'analisi accurata.