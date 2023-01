Morso da una zecca, è morto Mario Cazzanelli colpito da un'encefalite

Originario di Brentonico, Cazzanelli, 74 anni, era stato morso da una zecca in ottobre. Nei giorni scorsi, purtroppo, il drammatico epilogo. A luglio per encefalite da zecca era morto Andrea Zanotelli

BRENTONICO. Era stato morso da una zecca nell'ottobre scorso e subito dopo era stato colpito da encefalite. Mesi di battaglia contro la malattia che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. E' lutto a Brentonico per la morte di Mario Cazzanelli di 74 anni. Originario di Cornè, i funerali si terranno quest'oggi alle 14.30.

Confermato dall'Azienda sanitaria e riportato dai media, è il secondo caso in pochi mesi dopo quello di Andrea Zanotelli, 72 anni di Livo, morto all'ospedale Santa Chiara nel luglio scorso stroncato da un'encefalite da zecca la Tbe. (QUI L'ARTICOLO)

L'AZIENDA SANITARIA

Negli scorsi mesi era arrivato l'appello da parte dell'Azienda sanitaria sull'importanza della vaccinazione. Le principali malattie trasmesse dalle zecche sono la malattia di Lyme e la TBE o encefalite virale trasmessa da zecca.

La malattia di Lyme si manifesta, dopo un’incubazione che va da 3 a 32 giorni, con chiazze rossastre sulla pelle e, a volte, con febbre, malessere, mal di testa, dolori alle articolazioni e ai muscoli.

Dopo un po’ di tempo, settimane o mesi, può causare disturbi più gravi alle articolazioni (artriti), al cuore e al sistema nervoso (meningiti). Contro questa malattia non è disponibile un vaccino ma, se presa in tempo, può guarire con una terapia antibiotica.

La TBE, invece, è una malattia inizialmente simile all’influenza e può guarire senza problemi o, talvolta, evolvere in una forma più grave come la meningite o l’encefalite. In alcuni casi può anche lasciare danni permanenti al sistema nervoso. Per questa malattia, che risulta mortale nel 2% dei casi, è disponibile la vaccinazione, da richiedere ai servizi vaccinali della Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Il numero di casi di malattia di Lyme e TBE negli ultimi anni, in Trentino, appare in aumento. Negli ultimi 17 anni, infatti, sono stati notificati circa 192 casi di malattia di Lyme, con una media di 11.2 casi all’anno che, negli ultimi 5 anni, è salita a 18.2. I casi notificati di TBE sono, invece, 108 con una media annuale di 6.3 casi, salita, negli ultimi 5 anni, a 12.8 raggiungendo, nel 2016, un picco di 20 casi.