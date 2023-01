Neve e forti raffiche di vento, passi chiusi tra Veneto e Trentino Alto Adige: mezzi sgombraneve in azione

A causa di forti raffiche di vento sono stati chiusi i passi: Valparola, Giau e Cima Grappa. Mezzi operativi tutti in azione

BELLUNO. Forti nevicate e raffiche di vento stanno creando non pochi disagi in montagna.

Veneto Strade nelle scorse ore ha comunicato che sono in corso nevicate oltre gli 800 metri di quota con vento forte sui passi.





Per questo è stato decisa la chiusura della provinciale 24 “del passo Val Parola” dalla progressiva km 0+000 (Passo Falzarego) al km 5+217 (confine Provincia di Bolzano).

Chiusa la provinciale 149 “di Cima Grappa” dalla progressiva km 0+000 al km 2+800 (località Cima Grappa) e Passo Giau, provinciale 638 “del passo Giau” dalla progressiva km 0+000 (località Pocol) al km 18+900.





Veneto Strade raccomanda la massima attenzione sia per le condizioni delle strade che per la presenza di mezzi sgombraneve in azione.

Importante è anche avere al seguito le catene da neve da montare sul veicolo in caso di necessità.