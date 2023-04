"Rispetto quando parlate di noi", virale un post con il marchio depositato ''Trentino'', un tempo non si poteva ora pare di sì: ''Rispecchia il sentimento popolare''

TRENTO. "Rispetto quando parlate di noi. Siamo sempre i primi a venire quando tutto il resto d'Italia ha bisogno". E il tutto corredato dal marchio Trentino. Un post virale sui social per attaccare gli animalisti che in questi giorni si sono scagliati contro la decisione della Provincia di voler abbattere Jj4, orsa responsabile dell'uccisione di Andrea Papi, Mj5 per l'aggressione a Cicolini in val di Rabbi e M62 perché eccessivamente confidente.

La tensione è altissima e in alcune dichiarazioni il presidente Maurizio Fugatti ha ricordato il grande impegno del Trentino in caso di emergenze sul territorio nazionale. Un concetto ribadito anche nel corso della trasmissione "Zona Bianca" su Rete 4 (Qui articolo).





Nel corso del programma il governatore ha ricordato che "il Trentino è un popolo che ha nei tratti distintivi la solidarietà e il volontariato, siamo i primi a muoverci, così come a essere contattati, per prestare soccorso con il sistema di Protezione civile, come recentemente negli aiuti per l'Ucraina". E da qui, le frasi sono diventate un post, veicolato sui social network. Un messaggio diventato virale, condiviso anche da alcuni esponenti politici trentini.

Un messaggio divisivo tra chi naturalmente evidenzia come sia così e che quindi il Trentino merita rispetta per gli aiuti e i sostegni quando viene richiesto e chi invece commenta che è un post offensivo e arrogante. La presenza del marchio potrebbe lasciare intendere che sia una comunicazione ufficiale ma non è così. Un utilizzo del logo improprio, le regole sono solitamente stringenti e in passato ci sono stati casi di "controversia" per l'uso "scorretto".

"Il messaggio evidentemente rispecchia il sentimento della popolazione nel chiedere rispetto", commenta piazza Dante. "Ma non è un'iniziativa istituzionale promossa da Trentino Marketing o dalla Provincia".