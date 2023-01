Sanità in crisi, ''Ho chiesto un appuntamento per una risonanza 'urgente', mi hanno detto di rivolgermi al privato che non c'è posto in tutto il Trentino"

Loris soffre di ernia al disco, che non riesce più a curare con il cortisone. Per questo il medico di base gli ha prescritto un'impegnativa in Rao B, che prevede un'attesa massima di 10 giorni: "Al Cup mi hanno detto che mi avrebbero chiamato dal reparto. Dopo 5 giorni di attesa ho deciso di telefonare io: 'Non sei stato chiamato in quanto ad oggi non c'è nessuna data disponibile per poter eseguire l'esame diagnostico"

TRENTO. Non riesce a prendere appuntamento per una risonanza magnetica in Rao B, prevista entro 10 giorni: nel reparto "incaricato" gli viene comunicato però che non ci sono posti disponibili, né a Trento città, né in tutto il Trentino e in caso di rivolgersi al privato. E' questa un'altra delle testimonianze raccolte da il Dolomiti che mostrano, purtroppo, ancora una volta, le grandi carenze nella sanità pubblica trentina. Questa volta è la storia di Loris, trentino di 46 anni che soffre di ernia al disco che non riesce più a curare con il cortisone.

"Da qualche anno ho due ernie al disco - racconta Loris intervistato da il Dolomiti -. Negli ultimi due mesi ho avuto un forte peggioramento della sintomatologia. Ho provato varie cure cortisoniche e non vedendo miglioramenti il mio medico di base mi ha prescritto una risonanza magnetica in Rao B, che avrei dovuto fare entro 10 giorni al massimo".

Dopo aver ricevuto l'impegnativa in data 23 gennaio 2023, come da prassi, Loris ha contattato telefonicamente il Cup per prendere appuntamento, che lo ha indirizzato al reparto di radiologia che lo avrebbe preso in carico. "Essendoci liste di attesa molto lunghe, mi avrebbero ricontattato direttamente dal reparto - prosegue -, mi ha detto il Cup, cosa che però non è accaduta. Dopo 5 giorni ho deciso di telefonare io in ospedale. 'Non sei stato chiamato in quanto ad oggi non c'è nessuna data disponibile per poter eseguire l'esame diagnostico non solo a Trento ma in tutto il Trentino', mi è stato risposto. E non è dato avere nemmeno una data ipotetica".

A questo punto la domanda è cosa si debba fare in questi casi. "Ho chiesto come avrei dovuto agire - aggiunge - e alla mia richiesta se meglio una visita privata mi è stato detto che per accelerare i tempi avrei dovuto cercare una prestazione a pagamento. Ed è così che farò. Possibile che in una regione autonoma come la nostra la sanità pubblica sia ridotta così?".

Dimissioni, privatizzazioni, tempi d’attesa lunghissimi e problemi nella gestione delle chiamate d’emergenza e carenza di personale. Sono questi alcuni dei problemi che stanno affliggendo la sanità pubblica trentina in questo momento, come più volte è già stato riportato, e che viene denunciato in primis dal personale sanitario.

Una questione quindi che non risulta nuova anche quella dei ritardi nelle visite specialistiche, che in tutto o in parte non rispettano i tempi previsti. A fornire un quadro della situazione era stato proprio il report del Partito Democratico di agosto scorso. I cosidetti Rao sono infatti il metodo utilizzato per fornire diverse tempistiche per l’accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali in base alla gravità del paziente. Per garantire il diritto alla salute però, è fondamentale che i tempi d'attesa siano rispettati i 3 giorni in Rao A, 10 giorni in Rao B, 30 giorni in Rao C.

A giugno scorso, l'assessora alla Salute Stefania Segnana aveva fornito i dati in risposta a un'interrogazione del consigliere del Pd Luca Zeni che chiedeva l'elenco completo dei tempi di attesa per le prestazioni specialistiche, sia con che senza Rao, dopo le molte lamentele da parte dei cittadini. Da gennaio al 26 giugno 2022 si parla di 5 giorni rispetto al tempo di attesa mediano di un giorno per le Rao A; 24 giorni rispetto ai 5 giorni in media per le Rao B; 56 giorni rispetto ai 18 per le Rao C.