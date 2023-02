Un anziano è scomparso dalla casa di riposo, ricerche in corso tra il Trentino e il Bellunese

ARSIE'. Non ha fatto rientro in casa di riposo e ora la comunità è in allarme per rintracciarlo.

E' in corso la ricerca di un anziano che si è allontanato questa mattina dalla casa di riposo di Arsiè e non ha fatto più rientro facendo perdere le sue tracce.

Il soccorso alpino ha diramato un primo identikit dell'uomo per sostenere le ricerche. Si tratta di un 85enne alto 1 metro e 70, indossa una giacca blu scuro, pantaloni della tuta grigia e ha un'andatura zoppicante.

Al momento le squadre del Soccorso alpino di Feltre stanno perlustrando le zone attorno all'abitato di Arsiè al confine tra il Trentino e il Bellunese. Sono in arrivo due unità cinofile molecolari.