"Un elefante in Trentino? Non c'entra nulla", la novità dell'albergo "Shangri-La" fa scattare la polemica. Il titolare: "Richiama l'India dando il benvenuto ai clienti"

ALA. Dal suo arrivo in Italia nel 2001, a 21 anni, Gurwinder Singh ne ha fatta di strada. Oggi l'uomo di origine indiana, classe 1980, è infatti proprietario non soltanto del rinomato ristorante "Al ghiottone" di Ala ma anche del bar e dell'albergo confinanti. Dopo svariati lavori di ristrutturazione, il titolare di quello che oggi è l'hotel "Shangri-La" ha deciso di dare nuovo volto anche all'aiuola comunale davanti all'ingresso della struttura, mettendo la statua di un elefante che alcuni cittadini hanno prontamente provveduto a fotografare e criticare sui social.

"Sono arrivato in Trentino nel 2001 e ho cominciato fin da subito a lavorare nel mondo della ristorazione come cuoco e pizzaiolo - esordisce Gurwinder, intervistato da Il Dolomiti -. Anni di lavoro e sacrifici mi hanno poi finalmente consentito di acquistare quella che era la sala del vecchio albergo di Ala, che nel 2006 ho trasformato nel ristorante Al ghiottone", locale che da una trentina di posti è passato ad averne oltre 300, dando vita a un'attività oggi molto conosciuta in Vallagarina e particolarmente frequentata, come sottolinea lo stesso Singh.

Dall'acquisto del locale portato a termine ormai 17 anni fa, "non abbiamo mai smesso di rinnovare, facendo anno dopo anno lavori di ristrutturazione sempre nuovi - prosegue il ristoratore -. Grazie ai moltissimi clienti e agli affari che sono sempre andati bene, sono poi riuscito 4 anni fa a rilevare anche il vecchio albergo, un edificio allora ormai fatiscente che sorge proprio accanto al mio ristorante".

"Non è stato facile, ma lavorando sodo e investendo, è stato possibile ingrandire sempre più la mia attività, passando dall'avere 'soltanto' un ristorante a possedere anche un bar nel quale ho creato una fornitissima enoteca e l'albergo che ho chiamato "Shangri-La". Oggi, posso dirmi soddisfatto di come i locali siano diventati: le ristrutturazioni fatte nel tempo hanno infatti consentito di conferire loro un volto nuovo e di classe".

Terminati gli interventi per rimettere a nuovo l'hotel, negli scorsi giorni è stata la volta dell'aiuola comunale che sorge proprio davanti alla struttura "che fino a poco fa si trovava in condizioni disastrose - fa sapere Gurwinder -. In accordo con il Comune, abbiamo pertanto deciso di sistemarla, aggiungendo un 'tocco' che richiama il mio Paese d'origine, l'India".

"Un tempo, all'ingresso dei palazzi indiani si era soliti incontrare elefanti (vivi ndr), che per noi sono simbolo non soltanto di benvenuto ma anche di pace, forza e portatori di fortuna - rivela -. Un paio di giorni fa, sistemata l'aiuola davanti al mio albergo, abbiamo quindi pensato di mettere una statua a forma di elefante, proprio con l'idea di dare il benvenuto a chi d'ora in poi approderà in struttura".

Una novità che, da alcuni cittadini di Ala, non è stata accolta con entusiasmo. Nei giorni scorsi giorni infatti, sono apparsi sui social differenti post (con tanto di foto) dedicati all'elefante, che alcuni ritengono "non c'entri nulla con il Trentino". "Per noi invece - conclude Singh - è un modo per dare il benvenuto a tutti e anche per abbellire un'aiuola che fino a poco fa si presentava in maniera davvero poco dignitosa".