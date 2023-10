Vaia, a 5 anni dalla tempesta ecco la situazione dei cantieri a Rocca Pietore (VIDEO): “Il territorio ora è più sicuro, gli eventi meteo sono sempre più estremi”

BELLUNO. Non solo i Serrai di Sottoguda o il lago di Alleghe: nel territorio di Rocca Pietore, a 5 anni dalla tempesta Vaia che ha devastato l'intero arco dolomitico, sono moltissimi i cantieri portati avanti per ripristinare le aree colpite e mettere in sicurezza la zona. A dirlo, facendo un punto sull'andamento delle opere, è il sindaco del comune del Bellunese, Andrea De Bernardin.

“Siamo a fine ottobre 2023 – dice –, sono passati 5 anni da Vaia e sono tantissimi i lavori fatti sul territorio, dalla gestione degli schianti alle opere di difesa con gli interventi della Regione, della rete dei Comuni interessati e di tutti i soggetti attuatori. Oggi possiamo dire che il territorio è più in sicurezza di prima: gli eventi atmosferici, complice il cambiamento climatico, sono sempre più forti e intensi, ma il nostro territorio ha dato una risposta ad una tempesta devastante”.

Tempesta che, ricorda il primo cittadino, nel solo territorio di Rocca Pietore ha schiantato ben 600mila alberi, portando all'esondazione contemporanea di 24 dei 30 torrenti presenti e a danni per 150 milioni di euro. “Come popolazione – continua De Bernardin – non abbiamo molta voglia di ricordare quei momenti, piuttosto vogliamo vedere la fine di tutti i cantieri e la ripresa di una vita il più normale possibile”.

Ricordare è però d'obbligo, conclude il sindaco, ed è importante farlo proprio guardando ai grandi progressi delle attività di messa in sicurezza sul territorio: “I lavori sono stati portati avanti dalla Regione con i Comuni, i servizi forestali, Veneto acque, Veneto strade e tanti altri soggetti attuatori. A Rocca Pietore abbiamo avuto cantieri molto noti, come quello dei Serrai di Sottoguda (che come annunciato dal presidente Zaia riapriranno in estate) fino a quello sul lago di Alleghe. Il nostro grazie va a tutti quelli che ci hanno aiutato: oggi il nostro territorio è sicuramente in condizioni migliori e più adatte per sopportare piogge forti ed eventi meteo intensi ed importanti”.

Di seguito, ecco una serie di video sullo stato di avanzamento dei lavori nel territorio di Rocca Pietore

1) Briglia e argini sul Ru Bianco sopra il villaggio di Sorarù

2) Lavori in corso in località Palue su viabilità provinciale con nuovo ponte scapolare

3) Ricomposizione ambientale con un nuovo piccolo parco giochi e sistemazione alla viabilità comunale in località Prè de Scofa

4) Nuova strada forestale verso la Val Bona. 10) Nuovo vascone di accumulo dell'acquedotto.

5) Ricomposizione ambientale argini e ponte scatolare sul lago di Alleghe lato Rocca

6) Lavori nei Serrai di Sottoguda