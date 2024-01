Femminicidio in Trentino, domani il funerale di Ester Palmieri. Il sindaco di Valfloriana proclama il lutto cittadino

Sono stati fissati il funerale e la messa di suffragio per Ester Palmieri, la 37enne vittima di femminicidio. Il sindaco di Valfloriana ha proclamato il lutto cittadino

VALFLORIANA. E' ancora enorme il dolore per la morte di Ester Palmieri, l'ultima vittima di femminicidio in Trentino, tremendamente uccisa dall'ex compagno l'11 gennaio scorso in Valfloriana. Nel giorno dei funerali il sindaco Michele Tonini ha disposto la proclamazione di lutto cittadino e la scuola primaria resta chiusa.

Il funerale è stato fissato alle 14 di martedì 16 gennaio nella chiesa parrocchiale di Montalbiano.

La messa di suffragio viene invece celebrata alle 10.30 di domenica 21 gennaio nella chiesa parrocchiale di Casatta, frazione di Montalbiano.

Una tragedia che ha scosso il Trentino con il pensiero che è subito corso ai tre figli di Palmieri. Un dramma che ha sconvolto un'intera comunità e tutto il territorio.

In questi giorni sono moltissimi i messaggi di cordoglio e di ricordo di amici e conoscenti. "Addio Ester, anima bella e gentile", le parole a il Dolomiti di Donatella Fanton, titolare del Centro Sole Estetica Donatella di Cavalese. Entusiasta di tutto ciò che facevi, ci hai sempre contagiato con il tuo sorriso" (Qui articolo).





Nella giornata di sabato a Trento c'è stata una grande partecipazione a "Uomini contro la violenza di genere". La manifestazione, già pensata nelle scorse settimane dopo i troppi femminicidi avvenuti in Italia e in particolare quello di Giulia Cecchettin, ha assunto se possibile maggiore rilevanza dopo la morte di Ester Palmieri.

Un evento nel corso del quale gli uomini sono chiamati alle proprie responsabilità per un cambiamento urgente e per dire basta alla violenza di genere (Qui articolo).