In 15 anni è aumentata del 6% la difficoltà di accesso all'abitazione in Trentino. Comprare casa è impossibile, Rigotti: "A Trento? Si arriva a 6 mila euro al metro quadro"

A farne le spese sono le coppie più giovani che non riescono a comprare una casa ma che si trovano in difficoltà anche con gli affitti aumentati del 10% negli ultimi anni. "Per due stanze in affitto si parte da 800 euro" spiega Severino Rigotti, presidente della Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari della provincia di Trento. L'indice di accessibilità all'abitazione è stato elaborato da Banca d'Italia

Nel grafico in copertina: I colori più scuri corrispondono a valori più elevati dell’indicatore, ovvero ad una maggiore difficoltà di accesso all’abitazione

TRENTO. Acquistare una casa è diventato ormai una missione impossibile. Gli affitti? Sono cresciuti di almeno il 10% in pochissimo tempo. La difficoltà di accesso all’abitazione è uno dei problemi più grossi che il Trentino si trova da affrontare.

Rispetto alla media del Paese l’accessibilità all’abitazione è peggiorata nell’ultimo quindicennio: secondo i dati riportati nell'ultimo rapporto di Banca d'Italia, fra il 2007 e il 2022 la misura di difficoltà all’accesso all’abitazione è cresciuta di 6 punti percentuali in Trentino e di circa 30 in Alto Adige. A stabilirlo è un indicatore che misura la difficoltà di accesso all’abitazione di proprietà, definito come rapporto tra prezzi al metro quadro e redditi pro capite.

Nel 2022 (ultima data di disponibilità delle informazioni), sia il Trentino sia, soprattutto, l’Alto Adige riportavano valori medi provinciali dell’indice molto elevati (rispettivamente superiore di circa il 40 e l’80 per cento rispetto alla media italiana), collocandosi nell’ultimo decimo della distribuzione nazionale. Le difficoltà, ovviamente, aumentano nelle località con maggiori presenze turistiche e, specialmente in Alto Adige, nei comuni con più elevata densità abitativa.

Su tali andamenti ha inciso in particolar modo l’aumento dei prezzi delle abitazioni che derivano da questioni demografiche, dall'aumento dei costi per costruirle ma anche dalla crescita dei tassi sui mutui. Aumenti che sono andati più veloci di quelli riferiti ai redditi delle persone.

A commentare la situazione è Severino Rigotti presidente della Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari della provincia di Trento.

Presidente Rigotti in Trentino è sempre più difficile avere una casa e soprattutto per i giovani è diventata ormai una missione impossibile. Cosa sta accadendo?

E' bene chiarire che le difficoltà dell'accesso all'acquisto di un'abitazione derivano in primis dall'aumento del costo del materiale. Siamo davanti a delle cifre che sono davvero elevatissime. Anni fa i costi del materiale si erano abbastanza stabilizzati a circa 1800-1900 euro al metro quadro. Ora il minimo per il fuori terra è di 2400 euro al metro quadro. Gli aumenti soprattutto fra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 sono stati deleteri per l'impatto sul valore dell'immobile sul mercato.

Anche i tassi sui mutui non hanno aiutato.

Questi aumenti hanno penalizzato la categoria dei giovani che si trovano in una situazione sempre più difficile per avere un mutuo. Non hanno la copertura con la base reddituale che offrono. Molti si sono buttati nelle locazioni.

Che è un settore per nulla semplice. Oggi è difficile trovare un affitto a Trento. La situazione è peggiorata?

Si, ora trovare un appartamento in affitto a Trento è impossibile, non c'è l'offerta. Quella poca che troviamo ha avuto un incremento di prezzi enorme.

Quando parla di aumento cosa intende?

Sugli affitti abbiamo avuto un incremento medio del 10%. Per prendere in locazione 2 stanze ci vogliono minimo 800 euro al mese prima del 2023 eravamo a 600 euro. Non parliamo poi delle località turistiche. Questo succede a Trento e nelle zone limitrofe, praticamente quasi uno stipendio se ne va in affitto e diventa impossibile accantonare soldi.

E acquistare casa Trento oggi quando potrebbe costare?

Si arriva anche a 6 mila euro al metro quadro