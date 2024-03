Medici di base, è allarme anche in Trentino, Gimbe: "Oltre il 59% ha più di 1500 assistiti. Con questo livello di saturazione si compromette il principio della libera scelta''

TRENTO. La situazione dei medici di base in Trentino non è delle migliori e la carenza nei prossimi anni rischia di aggravarsi ulteriormente. Lo confermano i dati che sono stati pubblicati dalla Fondazione Gimbe.

A livello nazionale oggi mancano oltre 3.100 medici ed entro il 2026 ci troveremo davanti a 11.400 pensionamenti. Il tutto con professionisti sempre più vecchi in attività e sempre più sono costretti a seguire più di 1500 pazienti.

“Desta non poche preoccupazioni – ha commentato Nino Cartabellotta presidente della Fondazione Gimbe – la distribuzione anagrafica dei medici di medicina generale: infatti nel 2022 il 72,5% dei medici in attività aveva oltre 27 anni di anzianità di laurea, con quasi tutte le regioni del Centro-Sud sopra la media nazionale, anche in conseguenza di politiche sindacali che spesso non hanno favorito il ricambio generazionale”. In particolare nella maggior parte delle regioni meridionali i medici con oltre 27 anni di laurea sono più di 3 su 4: Calabria (89,4%), Sicilia (81,7%), Campania (80,7%), Sardegna (79,7%), Molise (78,4%), Basilicata (78,3%), Puglia (78%).

Secondo i dati forniti dalla Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, tra il 2023 e il 2026 sono 11.439 i medici che hanno compiuto/compiranno 70 anni, raggiungendo così l’età massima per la pensione, deroghe a parte.

LA SITUAZIONE IN TRENTINO

A livello nazionale il numero massimo di assistiti di un medico di base è fissato a 1.500: in casi particolari può essere incrementato fino a 1.800, numero che talora viene ulteriormente superato attraverso deroghe locali fino ad arrivare anche a 2 mila assistiti. Parallelamente, esistono motivazioni che determinano un numero inferiore di assistiti.

Il Trentino secondo l'elaborazione Gimbe su dati del Ministero della Salute, è la quinta regione italiana per numero di medici che hanno oltre i 1500 assistiti. In provincia di Trento, infatti, il 59,1% dopo la Valle d'Aosta (59,2%), Veneto (64,7%), la provincia di Bolzano (66,3%) e la Lombardia (71%).

Dati migliori invece per quanto riguarda l'età anagrafica. Il Trentino, infatti, con il 63%, si trova al penultimo posto per medici con oltre 27 anni di laurea. Meglio solo Bolzano con il 44,8%.

In una situazione di carenza, invece, come quella che sta vivendo il Trentino, si possono leggere con maggiore preoccupazione i dati forniti dalla Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale sui pensionamenti. In Trentino, infatti, tra il 2023 e il 2026 saranno in tutto una settantina i medici che hanno compiuto/compiranno 70 anni, raggiungendo così l’età massima per la pensione

Lo scenario reale è molto più critico di quanto lascino trasparire i numeri: infatti, con questo livello di saturazione dei medici si compromette il principio della libera scelta. Di conseguenza, è spesso impossibile trovare la disponibilità di un medico di base vicino a casa, non solo nelle cosiddette aree desertificate (zone a bassa densità abitativa, condizioni geografiche disagiate, rurali e periferiche) dove i bandi per gli ambiti territoriali carenti vanno spesso deserti, ma anche nelle grandi città.