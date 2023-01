Rinasce ''00A Gallery'': sbarca a Trento la fotografia di livello internazionale. Massimo Giovannini: “Non manca la cultura, servono spazi dedicati”

L’evento inaugurale avrà luogo venerdì 27 gennaio a partire dalle 15:30 in Via Malvasia 53, in concomitanza con l’happening dedicato al progetto In the Blink of an Eye. Fin da subito, lo spazio si pone come uno dei pochi esempi in Italia di spazi culturali dedicati prevalentemente alla fotografia analogica.

TRENTO. 00A è la prima pellicola, quel primo frame del rullino che solitamente si butta via. È proprio su quella pellicola, sullo scarto fotografico, che l’associazione 00A Gallery ha deciso invece di scommettere insieme a Massimo Giovannini, fotografo e membro del direttivo. Così, mentre l’arte fotografica viene scartata dal panorama culturale trentino e nazionale, 00A Gallery punta invece a riportarla al centro.

A chi si occupa della questione quotidianamente, il problema è ben presente. C’è una significativa carenza di spazi dedicati alla fotografia e la minaccia dell’oblio per l’arte di ‘scrivere con la luce’ è crescente. L’unica scena che sembra resistere in regione è quella altoatesina, ma per farlo si trova costretta a guardare oltralpe, all’Europa del nord.

Per Giovannini, le ragioni alla base di questa situazione sono molteplici. Da un lato, vanno ricercate nella paura di innovare e aprirsi alle critiche esterne da parte della comunità di fotografi. Dall’altro, risiedono nell’immobilismo di chi dovrebbe favorire la cultura fotografica. “Forse anche perché - chiosa il fotografo trentino - in Italia ovunque volgi lo sguardo c’è del bello. Così sì scelgono format già visti, che si è certi funzioneranno commercialmente”. In sostanza, chi dovrebbe promuovere la cultura preferisce puntare sul sicuro senza prendersi il rischio di innovare. Il risultato è però quello di appiattire l’offerta.

L’intenzione di 00A Gallery è quindi quella di portare in città una nuova promozione della cultura fotografica. La proposta consiste nella cura di eventi mirati e di alta qualità, sfruttando il network di alto profilo dell’associazione. Inoltre, la galleria vuole aprirsi alla comunità con la proposta di laboratori sia per addetti ai lavori, sia per i semplici interessati. A corollario, il fatto che resti uno spazio privato rappresenta l'occasione per trovare nuove energie e sperimentare con progetti innovativi.

Aprire a Trento una nuova sede di 00A Gallery è poi un modo per ricordare anche Christian Martinelli, artista e fotografo affermato, nonché fondatore dell’originaria sede di 00A Gallery a Merano, che purtroppo ci ha lasciati nel novembre dello scorso anno.

Giovannini si propone dunque di puntare tutto sulla qualità e sul fare rete con le realtà già esistenti legate al mondo della fotografia. Per la città di Trento è, invece, un ottimo primo passo per distinguersi con la sua offerta culturale e attirare nuove energie. Solitamente, il primo fotogramma viene scartato; questa volta, invece, lo 00A vale la pena svilupparlo.