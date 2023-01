Riapre il caseificio di Latte Trento e torna la linea "alpina" con i primi 20mila cartoni: "Disarmante il ritorno del latte 'crudo' dalla Germania"

Dopo mesi di stop riparte la produzione della linea "latte uht alpino" che tornerà in commercio dalla prossima settimana. Il direttore di Latte Trento: "Crolla il prezzo del latte spot e della panna. Si è ricominciato a produrre circa 50 forme di grana al giorno tra Trento e Pinzolo, ma rimaniamo con quasi 5mila forme in meno nel 2022"

TRENTO. Dopo mesi di stop, riparte la linea "latte uht alpino" con i primi 20mila cartoni prodotti ieri (18 gennaio 2023), che saranno messi in commercio dalla prossima settimana. Non solo, dopo Pinzolo dal 9 gennaio 2023 ha ripreso anche l'attività del caseificio dello stabilimento di Trento che è tornato a produrre circa 30 forme al giorno di grana. E' questo quanto comunicato dal direttore di Latte Trento, Sergio Paoli.

La storia ormai è nota. La crisi delle materie prime in un primo momento e successivamente del caro energia avevano portato alla chiusura di moltissime stalle sul territorio. La mancanza di prodotto aveva infatti portato Latte Trento a prendere decisioni "drastiche", arrivando verso fine settembre 2022, a bloccare la produzione di Trentingrana e la linea di latte "alpino" che era stata ritirata dal commercio. Tutto questo per "riuscire a garantire il prodotto sugli scaffali dei supermercati", aveva dichiarato Paoli.

Dalla prossima settimana però questa linea di latte tornerà in vendita. "A breve manderemo una comunicazione per ricordarlo - dichiara il direttore -. E' sempre stato un prodotto importante per noi e per il territorio, nato per la prima colazione 20 anni fa, in collaborazione con Trentino Marketing".

Per cercare di risollevare la situazione, visti i costi esorbitanti per gli allevatori, l'azienda trentina aveva deciso di aumentare l'acconto ai soci lo scorso autunno: "Questo ha sicuramente aiutato moltissimo - sostiene Paoli -. Durante l'inverno i soci sono riusciti a conferire molto di più, quindi abbiamo alimentato con maggiore facilità le nostre linee produttive".

Non dimentichiamo che lo scorso anno erano stati così chiusi i due caseifici dell'azienda: quello di Pinzolo, dove veniva prodotta anche la Spressa delle Giudicarie e quello di Trento. Se lo stabilimento in Val Rendena aveva riaperto le porte a dicembre 2022, quello di Trento ha dovuto aspettare fino a inizio del 2023. Solo dal 9 gennaio nel capoluogo "si è ricominciato a produrre circa 30 forme di grana al giorno - dichiara il direttore -, mentre a Pinzolo 24, più 40 di Spressa". In quanto a Trentingrana "perso", nel 2022 si parla di "quasi 5mila forme in meno".

Nonostante la situazione sia migliorata rispetto alla fine della scorsa estate, "tutto rimane ancora molto instabile e incerto - sottolinea il direttore -. E' ancora impossibile poter fare dei programmi. Ora per esempio il prezzo del latte spot (venduto senza contratto) è crollato, così come quello della panna. Rileviamo anche che, inspiegabilmente e senza motivo, sta tornando sul mercato in maniera ingente il latte crudo proveniente dalla Germania: erano due anni che non accadeva. Se prima il nostro latte veniva esportato all'estero, ora qui si acquista quello tedesco. E' disarmante".

Se fino a poco tempo fa la paura era anche quella che il latte arrivasse a toccare i 2 euro al litro come prezzo finale per i consumatori, in Trentino però "sembra essere rimasto stabile tra 1 euro e 60 e 70 centesimi", conclude Paoli.