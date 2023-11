Sciopero generale dei dipendenti pubblici anche in Trentino: ''Molte ragioni per farlo''. In arrivo disagi e problemi. Ecco cosa succederà ai trasporti

I sindacati, Cgil e Uil, sono convinti che i motivi per scioperare esistono anche se il Garante degli scioperi ha chiesto ai sindacati di rimodulare la protesta perché la mobilitazione non avrebbe i requisiti tecnici per dirsi generale, con le conseguenti ricadute su orari e settori coinvolti. A Trento previsto un corteo contro le politiche del governo Meloni

TRENTO. Lavoratori pubblici pronti allo sciopero, venerdì 17 novembre. I disagi già si fanno sentire per quanti hanno a che fare con il personale pubblico, dalle scuole ai trasporti, e così ecco che anche in Trentino la Provincia ha già annunciato che ci potranno essere ripercussioni sui cittadini. I sindacati, Cgil e Uil, sono convinti che i motivi per scioperare esistono (d'altronde esistono potenzialmente sempre) anche se il Garante degli scioperi ha chiesto ai sindacati di rimodulare la protesta perché la mobilitazione non avrebbe i requisiti tecnici per dirsi generale, con le conseguenti ricadute su orari e settori coinvolti.

“I lavoratori e le lavoratrici hanno molte ragioni per scioperare - comunicano i segretari provinciali di Cgil e Uil Andrea Grosselli e Walter Alotti - a cominciare dall’emergenza salariale: dieci milioni di dipendenti in Italia non ha un contratto rinnovato da anni. In Trentino oltre centomila lavoratori e lavoratrici hanno contratti scaduti e retribuzioni ferme. Queste famiglie sono in difficoltà da anni. E non sarà il taglio del cuneo fiscale a risolvere questa emergenza. Senza il rinnovo dei contratti quei soldi finiscono in tasca alle imprese”.

All’indomani della scelta della commissione di garanzia anche in Trentino i sindacati rilanciano, quindi, sulla legittimità della protesta e confermano lo sciopero generale di venerdì 17 novembre. “Si sta tentando di distogliere l’attenzione dalle ragioni della protesta. Crediamo invece sia fondamentale chiedersi perché. Il Governo Meloni preferisce mettere i bastoni tra le ruote alle lavoratrici e ai lavoratori, indebolendo la contrattazione collettiva e la negoziazione. Vanno in questa direzione la scelta di affossare il salario minimo, il tentativo di bloccare lo sciopero, l’aumento del precariato”.

Venerdì la protesta interessa lavoratrici e lavoratori del comparto pubblico e quelli di appalti e servizi regolamentati e non che operano nei settori pubblici, cioè scuola, università, ricerca, trasporti, poste e servizi postali, vigilanza privata, pulizie e multiservizi, ristorazione collettiva, cooperative sociali, igiene ambientale e consorzi di bonifica. A Trento venerdì 17 è previsto un corteo da piazza Fiera fino al commissariato del Governo, in corso 3 Novembre dove si svolgeranno gli interventi. Lavoratrici e lavoratori si raduneranno in piazza Fiera alle 9,30.

Per quanto riguarda i trasporti ecco le informazioni a cui fare attenzione per la cittadinanza.



Sciopero del personale di Trentino trasporti SpA.

Il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie di Trentino trasporti S.p.A. garantiranno il servizio nelle seguenti fasce orarie: da inizio servizio fino alle ore 8.30 e dalle ore 16.00 fino a fine servizio.

Le corse iniziate prima delle ore 8.30 e non ancora ultimate verranno effettuate con le seguenti modalità:

Servizio Urbano/funivia Trento-Sardagna: prosecuzione fino al capolinea;

Servizio Extraurbano*/Ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano): prosecuzione fino al completamento della corsa.

Il servizio riprenderà regolarmente con le corse in partenza successivamente alle ore 16:00.

Si informa che non sono disponibili dati di adesione relativi a precedenti scioperi proclamati dalle medesime sigle sindacali di pari durata riferiti al personale di Trentino trasporti S.p.A. Si informa, da ultimo, che il dato di adesione al più recente sciopero di 24 ore cui hanno aderito le organizzazioni sindacali FILT-CGIL e UILTRASPORTI è pari al 18,15% del personale di Trentino trasporti S.p.A.

Sciopero del personale del Gruppo FS.

Si informa inoltre che nella medesima giornata del 17 novembre è indetto uno sciopero da parte del personale del Gruppo FS, che coinvolge anche Trenitalia, dalle ore 00:01 alle ore 20:59.

Sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (come da allegato).

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.